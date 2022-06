annonse

Aktivister, som gikk rettens vei for å hindre den britiske regjeringen i å sende asylsøkere til Rwanda, mislyktes med å stanse ordningen.

En domstol i London avviste i dag en anke mot kjennelsen som gir den britiske regjeringen grønt lys til å sende asylsøkere til Rwanda. Det første flyet med asylsøkere skal etter planen dra til det sentralafrikanske landet allerede i morgen.

FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi mener at planen vil fungere som et «katastrofalt» eksempel og omtalte i dag kjennelsen som «helt gal».

Ifølge regjeringen skal ordningen skremme migranter fra å reise ulovlig til Storbritannia over Den engelske kanal.

Danmark vurderer en lignende ordning

Tanken er at migrantene skal oppholde seg i Rwanda mens britiske myndigheter behandler asylsøknadene deres. Regjeringen i Danmark planlegger en lignende ordning og vil også sende asylsøkere til Rwanda.

– Ja, dette mener Frp er en veldig god ide, sier Erlend Wiborg til Resett.

Wiborg sitter på Stortinget for Frp og er innvandringspolitiske talsperson. Han forteller at han nylig fremmet forslag om dette igjen.

Statsminister Boris Johnsons regjering inngikk i april en avtale med Rwanda om å sende asylsøkere dit til tross for at FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) tidligere har uttrykt frykt for at asylsøkerne vil lide «alvorlig og uopprettelig skade» dersom de sendes til Rwanda.

