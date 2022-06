– Det er med stor bekymring at vi registrerer dagens beslutning fra den britiske regjeringen, sier EU-kommissær Maros Sefcovic. Han understreker at EU ikke vil reforhandle brexitavtalen og sier at Brussel nå vurderer å ta rettslige skritt mot Storbritannia for å hindre at Nord-Irland-protokollen vrakes.

En del av brexitavtalen

Nord-Irland protokollen ble fremforhandlet av EU og Storbritannia som en del av brexitavtalen og skulle hindre en hard grense mellom Nord-Irland, som er en britisk provins, og EU-landet Irland. Nå vil regjeringen i London på egen hånd sette denne til side.

Ordningene har spesielt opprørt unionister i Nord-Irland, som mener at avtalen svekker forbindelsene mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia.

Endringene, som har fått navnet Northern Ireland Protocol Bill , skal debatteres og stemmes over i Parlamentet, men der har Det konservative partiet flertall så forslaget vil trolig få flertall.

Storbritannia kan bli rammet av sanksjoner og toll fra EUs side

I forslaget legges det opp til at Storbritannia oppretter en «grønn kanal» slik at en del varer kan sendes til Nord-Irland uten først å ha blitt tolldeklarert overfor EU. Dokumentene skal i stedet kun fylles ut kun dersom varene er ment for EU-markedet; stikk i strid med avtalen Johnson inngikk med EU for mindre enn to år siden.

Den britiske regjeringen har uttalt at den fortsatt ønsker å reforhandle Nord-Irland-protokollen. Men hvis det ikke er mulig, vil den med egne lovvedtak endre noen av reguleringene som gjelder for handel mellom Nord-Irland og Storbritannia.

Om forslaget blir vedtatt av Parlamentet kan det i verste fall føre til at hele brexitavtalen settes til side og at Storbritannia rammes av sanksjoner og toll fra EUs side. En handelskrig med EU er svært lite ønskelig for britene, som opplever høy inflasjon og en økonomi som krymper.