annonse

annonse

Kjære leser.

Jeg har på kort varsel måttet overta rollen som ansvarlig redaktør i Resett, da Helge Lurås er sykmeldt. Jeg ønsker Lurås god bedring, og takker for innsatsen.

Det er nok umulig å unngå at ting endrer seg med en annen person i rollen som ansvarlig redaktør. Min visjon for Resett er et borgerlig, realpolitisk orientert medium, med sunn fornuft som rettesnor.

annonse

Jeg tror det er kjent for en del at jeg står for en mer moderat profil enn det mange kan forbinde med Resett. Og det er klart det vil merkes. Vi skal prioritere å øke kvaliteten på det journalistiske arbeidet, bredde ut Resetts profil, samt sikre bedre kostnadseffektivitet.

Vi skal helt enkelt bygge et anstendig medium på den norske høyresiden.

Alle skal kunne kjenne seg trygge på at når man uttaler seg til Resett, så blir man gjengitt på en måte man kjenner seg igjen i. Vi ønsker i større grad dialog mellom ulike perspektiver. Når vi møter samfunnsengasjerte mennesker som kanskje har andre synspunkter enn vi har i redaksjonen, så skal ikke Resett ha som mål å «ta» dem.

annonse

Vi må kunne utfordre, men det skal gjøres mer saklig, og vi skal gå litt mer i dybden. Og vi skal ikke alltid tolke folk i verste mening. Resett skal bidra til et konstruktivt debattklima.

Ingen sitter med alle svarene. Ingen har rett om alt. Men sammen kan man ha rett om mye. Og i Resett skal vi være nysgjerrige på folk, og hvilke svar de har om hvordan vi opprettholder et godt samfunn.

For vi skal være samfunnets vaktbikkje, som har fokus på det som sikrer gode liv for våre medborgere.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474