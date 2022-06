annonse

Durek Verrett og Märtha Louise forteller at de to har mottatt både hets og trusler etter at de offentliggjorde forlovelsen.

I en livesending på Instagram søndag fortalte paret blant annet om rasisme.

– For det første vil de ikke ha en svart mann i kongefamilien. Det har aldri vært noen svarte i historien til de europeiske kongefamiliene, så det er en veldig stor sak, sier Durek Verrett i sendingen, ifølge et referat fra den svenske avisen Expressen.

– For det andre er Märtha en kvinne. Det er ikke det samme når en mann i kongefamilien velger en farget kvinne. En mann kan velge hvem han vil. Men at en prinsesse velger en farget mann har ikke skjedd før og det er vanskelig for folk å håndtere, sier Durek Verrett videre.

«Hvite privilegier»

Märtha Louise mener nå at hennes angivelige «hvite privilegier» har gjort henne naiv.

– Det her er så mye verre enn jeg trodde at det var, sa hun blant annet i sendingen.

– Kjærlighet dømmer ikke hvor man kommer fra eller hvem man er som mennesker. Kjærlighet skaper bro mellom mennesker, kulturer og religioner. Og vi er glad for å ha funnet hverandre, på tvers av kontinenter, etnisitet og sosial bakgrunn, fortalte paret i pressemeldingen de de meldte at de er forlovet.

Det er ennå ikke satt noen dato for bryllupet. Paret vil bo på ulike kontinenter i tiden fremover.

– Ha tålmodighet med oss. Vi kommer til å meddele alt når tiden er inne, men til da vil vi fortsette å feire kjærligheten, skrev paret i en pressemelding tirsdag.

