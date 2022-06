Ifølge Macron er en europeisk strategi bra både for Frankrikes økonomi, for arbeidsmarkedet og for landets suverenitet.

Vil øke forsvarsutgiftene til 515 milliarder i 2025

Macron sa også at Frankrike, etter Russlands invasjon av Ukraina 24. februar, har måttet bevege seg mer i retning av en krigsøkonomi, og at han tror den situasjonen vil vare lenge.

Macron sa også at han har bedt forsvarsdepartementet, og stabsjefene for de væpnede styrkene, om å justere den seksårig rammeplanen for forsvarsutgiftene som løper til 2025, slik at den er bedre tilpasset den nye geopolitiske situasjonen.

Allerede før Russland invaderte Ukraina har de franske militærutgifter gradvis økt etter at Macron kom til makten i 2017 til å nå 41 milliarder euro i år og planen er å øke forsvarsutgiftene ytterligere til å nå 50 milliarder euro, det vil si rundt 515 milliarder norske kroner, i 2025.

Til sammenligning kan nevnes at det norske forsvarsbudsjettet for i år er på 69 milliarder kroner.