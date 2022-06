annonse

Pandemien trekkes frem som hovedårsak til den kraftige økningen i antall alkoholutløste dødsfall i Norge de siste årene.

Tall fra Dødsårsaksregisteret til Folkehelseinstituttet (FHI) viser at 371 personer drakk seg i hjel, bare i fjor. I årene 2020 og 2021 var det i alt 758 personer som drakk seg i hjel mot 650 i årene 2018 og 2019.

Seniorforsker i FHI, professor Jørgen Gustav Bramness, sier til P4 at de som drakk mye før, drakk enda mer under koronapandemien.

– Det kan ha ført til at man tippet over, både når gjaldt sykelighet og dødelighet, på alkoholbruken for de som drakk mye fra før. En del av de som drakk mye fra før, de drakk enda mer, sier Bramness.

Sten-Rune Roland, som er daglig leder ved Vangseter som er en klinikk for alkoholavhengige, mener problemene som kom under pandemien har blitt værende og han uttaler til p4:

– Pandemien har gjort flere ensomme, og da vet vi at alkohol er et rusmiddel folk bruker for å dempe følelser, sier Roland.

