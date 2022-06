Jernbaneinfrastrukturen holder for lav standard, kapasi­teten på Østlandet er begrenset, og forsinkelser skyldes forhold ved infrastrukturen.

– Jernbanesektoren mangler dessuten en aktør som ivaretar det overordnede ansvaret for at jernbane sammen med andre transportformer leverer tjenestene kundene ønsker, heter det videre i rapporten som trekker frem uklar styringskultur mellom Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane Nor, som gir et tomrom med hensyn til hvem som skal ta det overordnede ansvaret for kundeperspektivet, som et av problemene.

Studien avdekker kapasitetsutfordringer på verkstedsfasiliteter som også skaper pro­blemer for de ulike vedlikeholdstilbyderne. Norsk jernbaneinfrastruktur holder gjennomgående for lav standard, og kapasi­teten i sentrale deler av Østlandet er begrenset. Forsinkelser ser i stadig større grad ut til å skyldes forhold ved infrastrukturen, og i intervjuene i studien etter­lyses sterkere insentiver for BaneNor.

– Lær av Sveits

I likhet med Sverige har Norge valgt å splitte opp infrastruktur og transport, mens for eksempel Tyskland og Frankrike har valgt en modell der det er ett morsselskap som eier både infrastrukturen og operatørselskapene.

I rapporten pekes det på at den sveitsiske modellen er noe man kan forsøke å strekke seg etter. Der har man valgt å dele inn sektoren slik at tre selskaper har ansvaret for hver sin linje, både når det gjelder infrastruktur og drift av togene, for på den måten å oppnå bedre koordinering mellom infrastruktur og tog.

Rapporten finner at dersom passasjerandel og passasjervekst skal være et mål på vellykket organisasjonsform fremstår den sveitsiske modellen som den mest vellykkede. Her legger man til rette for en bedre koordinering mellom infrastruktur og tog, og man har flere enheter, slik at benchmarking til en viss grad er mulig.

Rapporten er finansiert av LO og er blant annet basert på intervjuer med statlige myndigheter og personer fra både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i jernbanesektoren, i tillegg til tidligere jernbane-ledere.

