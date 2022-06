– Hvis den broen kollapser etter det nye bombardementet, er byen virkelig stengt for omverdenen. Da er det ingen mulighet for å forlate Sievjerodonetsk med kjøretøy, sier guvernør Serhij Hajdaj i Luhansk-regionen.

Angrep over elven?

Ifølge britisk etterretning vil de militære operasjonene over elven trolig være en av de viktigste faktorene for den videre utviklingen av krigen.

For å oppnå suksess i den pågående operative fasen må Russland enten fullføre ambisiøse flankemanøvre eller gjennomføre angrep over elven, heter det i den daglige rapporten fra Storbritannias militære etterretningstjeneste.

Britene minner om at ukrainerne ofte har klart å ødelegge broer når de trekker seg tilbake, mens Russland har slitt med den krevende samordningen som er nødvendig for større elvekryssinger under ild.

– Kjemper om hver meter

Sievjerodonetsk og Lysytsjansk har lenge vært de eneste to byene i Luhansk fylke som fortsatt er på ukrainske hender.

– I løpet av de neste to dagene vil de trolig sette inn alle reserver for å innta byen, tror Hajdaj. Han sier tre mennesker er drept av artilleriild i Lysytsjansk. Ett av ofrene var en seks år gammel gutt.

– Det kjempes om hver meter, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sin nattlige tale til folket. Han sier Russland har satt dårlig trente styrker inn i kampene og bruker unge menn som kanonføde.

I dag sier guvernør Hajdaj at ukrainske styrker er presset ut av sentrum i Sievjerodonetsk.

– Russerne lyktes til dels i natt, og de presset våre styrker ut av sentrum og fortsetter å ødelegge byen, skriver han på Facebook. Han sier russerne nå har kontroll over 70 prosent av byen.

Advarer mot miljøkatastrofe

Deler av Sievjerodonetsk er lagt i ruiner, og de russiske styrkene har erobret det meste av byen. Ukrainske styrker har fortsatt kontroll over et industriområde og det kjemiske anlegget Azot, der rundt 500 sivile – blant dem 40 barn – har søkt tilflukt, ifølge guvernør Hajdaj.

– Vi forhandler om en humanitær korridor for de sivile, men har så langt ikke lykkes, sier han i en videomelding på Telegram.

Hajdaj beskylder russerne for å skyte mot anlegget. Lederen for de russiskstøttede separatistene i Luhansk, Leonid Pasetsjnik, hevder på sin side at det er ukrainske styrker som beskyter Sievjerodonetsk fra fabrikken.

Han sier de russiske styrkene ikke presser aggressivt på «fordi det er et kjemisk anlegg» og advarer samtidig mot risikoen for en miljøkatastrofe.

Ber om mer artilleri

Forsvarssjef Valerij Zaluzjnij sier det russiske artilleriet som er samlet i regionen, gir russerne en enorm fordel.

– Tross dette, fortsetter vi å holde våre stillinger. Hver meter av jorden der er dekket av blod, ikke bare vårt, men også okkupantenes, sier forsvarssjefen. I tillegg til angrepet mot Sievjerodonetsk, har russerne gjenopptatt beskytingen av storbyen Kharkiv.

Zaluzjnij har snakket med sin amerikanske kollega Mark Milley og gjentatt sin bønn om mer artilleri til Ukraina.

– Jeg har igjen bedt om hjelp til å skaffe 155 millimeters artilleri så fort som mulig, skriver den ukrainske forsvarssjefen på Facebook, ifølge Bloomberg. Han sier frontlinjen nå er nesten 2.500 kilometer lang.

Ønskeliste

Zelenskyjs rådgiver Mykhailo Podoljak skriver på Twitter at Ukraina må bli «jevnbyrdige» når det gjelder tunge våpen, dersom de skal klare å få slutt på krigen. I forkant av et forsvarsministermøte i Brussel onsdag lister han opp det han mener de ukrainske styrkene trenger:

– 1.000 haubitser i 155 mm kaliber (feltartilleri), 300 rakettsystemer, 500 stridsvogner, 2.000 pansrede kjøretøy og 1.000 droner.