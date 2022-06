Et av de seks kravene Oslo Ap har stilt for å støtte utbyggingen av Fornebubanen er at utbyggere må bidra mer slik at ikke Oslo kommune må bære en så stor del av det økonomiske ansvaret som det til nå har vært lagt opp til.

De ekstra bidragene fra grunneierne skal nå være oppe i 2,1 milliarder kroner og bringer den totale summen fra grunneierne opp til mellom 4 og 5 milliarder kroner, ifølge NRK.

Kveldens gruppemøter kan avgjøre saken

Denne utviklingen kan få betydning for hvorvidt de tre byrådspartiene i Oslos vilje til å gå inn for å fullføre prosjektet, og alle skal ha gruppemøter i løpet av dagen for å ta stilling til saken.

I etterkant av partienes gruppemøter er det ventet at det blir innkalt til pressekonferanse i Oslo rådhus, trolig rundt klokka 18 i kveld, men etter det NTB har fått opplyst avhenger pressekonferansen av utfallet av partienes diskusjoner.

Flere kostnadssprekker i milliardklassen har medført fare for at byggingen av banen kunne bli skrotet. Den første kostnadsrammen var på 16,2 milliarder kroner, men den siste var på 26,4 milliarder – for den drøyt åtte kilometer lange T-banestrekningen mellom Majorstuen og Fornebu.