Fra 2019 har stortingsrepresentantene hatt en årslønn på 987.997 kroner, men i innstillingen foreslås årslønnen økt til 1.064.318 kroner. For statsministeren foreslås årslønnen økt til 1.869.761 kroner og for regjeringsmedlemmene en økning til 1.518.999 kroner.

Takket være Sp vil det bli flertall for forslaget til økning sammen med Høyre og Frp, men det er ventet at også Venstre og KrF vil stemme for lønnsøkningen.

Arbeiderpartiet mener timingen på forslaget er uheldig

SV og Rødt derimot ønsker å stramme inn, mens Arbeiderpartiet mener timingen på forslaget er uheldig, skriver NRK.

Ap vil derfor utsette spørsmålet om økning frem til utvalget som gjennomgår lederlønninger i staten, har ferdigstilt arbeidet, sier Aps Kari Henriksen

– Presidentskapet har også på eget initiativ tatt grep for å vurdere våre egne ordninger på Stortinget. Det vil derfor være veldig rart å endre på våre lønninger nå, sier Henriksen.

Sp mener Arbeiderpartiet har skiftet standpunkt

Sp er derimot forundret over Aps ønske om å utsette forslaget. Sps Nils T. Bjørke, som sitter i presidentskapet, påpeker at Stortinget allerede har besluttet at lederlønningene i staten skal legges til grunn når godtgjørelsen til politikerne behandles.

– Det er den generelle lønnsutviklingen som skal være styrende. Arbeiderpartiet stemte selv for dette i mai fjor, og da er det overraskende at de har skiftet standpunkt, sier han til NRK.

Forslaget skal behandles i Stortinget onsdag denne uken.