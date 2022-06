annonse

For et år siden stormet det rundt Sløseriombudsmannen.

Den satiriske Facebook-profilen hadde lenge satt søkelyset på påstått sløsing med offentlige midler. Bråket rundt Sløseriombudsmannen ble ikke mindre da han i fjor stod frem med eget navn. Flere kunstnere sa de følte seg ydmyket og latterliggjort, og beskyldte ham for medvirkning til hets.

Nå blir Sløseriombudsmannen gjenstand for dokumentaren «Er det dette skattepenga mine går til?», som skal ha première på NRK. Resett ønsket å vite mer om hva slags film det er som portretterer kritikere av offentlig sløsing samtidig som den i stor grad finansieres med nettopp skattepenger.

Det ville Norsk Filminstitutt (NFI) ikke ha noe av. NFI forvaltet i fjor over 700 millioner kroner, som ble gitt i tilskudd til norsk manus- og filmproduksjon, utvikling av PC-spill og andre felt på det audiovisuelle området.

Budsjett på 2,6 mill.



Det er uklart om dokumentaren «Er det dette skattepenga mine går til?» er av objektiv art eller har en harselerende, antifolkelig brodd – ikke minst fordi tittelen bruker den dialektale formen «penga».

Filmens opprinnelige arbeidsnavn kan tyde på det sistnevnte. Filmen gikk først under navnet «Tastaturkrigerne», før det ble endret til «Kulturtroll». I avtalen mellom produsenten og NRK omtales filmen slik:

«Kulturtroll er en dokumentarfilm om kontroversen som oppstod da Sløseriombudsmannen og flere av hans Facebook-følgere ble invitert med i en sceneforestilling av kunstneren Morten Traavik, og den opphetede debatten som fulgte»

Produsentene har nærmest ikke møtt noen stengte dører i jakten på offentlige midler. Både Vestnorsk Filmsenter og Norsk Filminstitutt har åpnet pengesekken, det samme har den allmennyttige stiftelsen Fritt Ord.

Sist, men ikke minst kommer produsentenes såkalte investerings- og publiseringsavtale med NRK. Sammen med betalingen på 800.000 kroner fra NRK har produsentene mottatt tilskudd på minst 2,37 millioner kroner.

Støtten fordeler seg slik:

Vestnorsk Filmsenter, utvikling: 100.000 kroner

Vestnorsk Filmsenter, utvikling: 150.000 kroner

Vestnorsk Filmsenter, produksjon: 500.000 kroner

Norsk Filminstitutt, produksjon: 570.000 kroner

Fritt Ord, utvikling: 100.000 kroner

Fritt Ord, produksjon: 150.000 kroner

NRK, forhåndsbetaling: 800.000 kroner

Til sammenlikning har dokumentaren «Er det dette skattepenga mine går til?» et budsjett på 2,6 millioner kroner. Det betyr, ifølge tallene som Resett har for hånden, at over 90 prosent av finansieringen er offentlige midler og fra stiftelser.

Ble nektet innsyn



Norsk Filminstitutt (NFI) er dokumentarfilmens tredje største bidragsyter. Samtidig er NFI en etat underlagt Kulturdepartementet, og delte i fjor ut 766 millioner kroner til norsk film og spill, ifølge NFIs egen årsberetning.

Likevel fikk Resett avslag da vi bad om innsyn i søknaden fra Two Cathedrals, selskapet som produserer dokumentaren. Dermed fikk Resett ikke vite hva det egentlig var for noe NFI hadde tildelt 570.000 kroner i støtte til.

NFI begrunnet avslaget med at deler av søknaden inneholdt forretningshemmeligheter, og viste til forvaltningslovens paragraf 13.

[Et forvaltningsorgan] plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til […] 1. noens personlige forhold, eller 2. tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

– Forvaltningslovens § 13

Vanligvis skal bare de taushetsbelagte opplysningene sladdes, mens resten av dokumentet frigis. NFI benyttet imidlertid en unntaksparagraf, nemlig offentleglovas paragraf 12.

Paragraf 12 sier at også resten av dokumentet kan unntas offentlighet når «desse delane aleine vil gi eit klart misvisande inntrykk av innhaldet, det vil vere urimeleg arbeidskrevjande for organet å skilje dei ut, eller dei unnatekne opplysningane utgjer den vesentlegaste delen av dokumentet.»

Ble unntaksparagrafen anvendt i god tro – eller for å slippe det omfattende arbeidet med å gjennomgå og klarere sytti sider dokumentasjon?

Eller var det fordi innsynsbegjæringen kom fra Resett? Det får vi neppe vite. NFIs vedtak fremstod uansett som svakt begrunnet. Resett klaget derfor vedtaket inn til Kunnskapsdepartementet for å få en second opinion.

NFI forsvarer vedtaket



I sitt følgeskriv til Kulturdepartementet forklarer NFI hvordan de kom frem til avslaget. Innledningsvis medgir NFI at de «er enig med klager (Resett, journ.anm.) at utgangspunktet er at vi kun kan unnta opplysninger og ikke hele dokumentet».

Deretter følger et lengre forsvar av hvorfor de gjorde det motsatte.

– Dokumentet inneholder svært mye forskjellig informasjon, både økonomisk informasjon samt beskrivelse av innholdet i prosjektet, skriver NFI, og ramser opp finansieringsplan, publiserings- og investeringsavtale, budsjett, inntektsprognose og markedsplan.

– Manus, prosjektbeskrivelse og synopsis avslører handling og prosjektets stilmessige form og presentasjon. Dersom denne informasjonen blir offentlig før prosjektet er lansert, kan dette ha negativ innvirkning på markedsføringen av prosjektet og det økonomiske potensialet.

Videre forklarer NFI at de mottar mye konfidensiell informasjon fra søkerne.

– NFI er avhengig av å motta slik informasjon som dokumentet inneholder for å kunne gjøre en kvalifisert vurdering av om prosjektet skal få tilskudd. Derfor er det viktig at det eksisterer et tillitsforhold mellom produksjonsselskapet og NFI.

Medhold fra departementet



Etter to og en halv måneds klagebehandling kom Kulturdepartementet frem til at Resett delvis får medhold, og gav Resett innsyn i de fleste av sakens dokumenter, slik at bare de taushetsbelagte opplysningene er sladdet.

– Det er ikke tvilsomt at de aktuelle dokumentene inneholder opplysninger om «drifts- eller forretningsforhold». Spørsmålet er derfor om det er av «konkurransemessig betydning» å hemmeligholde opplysningene for dem de angår.

Slik innledes vedtaket fra Kulturdepartementet, som i en lengre drøftelse blant annet viser til Justisdepartementets veileder til offentleglova.

– I behandlingen av det aktuelle innsynskravet [fra Resett] har NFI unntatt alle dokumentene fra innsyn under henvisning til offentleglova. Av NFIs oversendelsesbrev fremgår det at tilskuddssøknaden og dets vedlegg er vurdert som ett enkelt dokument.

– Etter departementets vurdering skal tillskuddssøknaden og de ulike vedleggene anses som ulike dokumenter, slik at vurderingen etter offentleglova skal foretas individuelt for hvert enkelte dokument i saken. Departementet kan ikke se at det foreligger grunnlag for å fravike hovedregelen om at vedleggene til tilskuddssøknaden ikke skal anses som egne dokumenter.

Med andre ord mener Kulturdepartementet at NFI har valgt en for lettvint løsning ved å nekte innsyn i samtlige dokumenter selv om bare noen få dokumenter eller enkelte passasjer inneholder taushetsbelagte opplysninger.

Departementet mener også at sladding av taushetsbelagte opplysninger ikke vil etterlate resten av dokumentet i misvisende stand.

NRK avviser inhabilitet



NRK, som nesten utelukkende finansieres med offentlige midler, forsvarer at de finansierer og distribuerer en film som kan stille kritikere av skattepenge-sløsing i et dårlig lys.

– Dokumentaren formidler hva Sløseriombudsmannen utløste. Filmen følger blant annet prosessen mellom Sløseriombudsmannen, kunstnere og Morten Traavik som brakte Sløseriombudsmannen til scenen – som Sløserikommisjonen.

Det sier Ole Jan Larsen, NRKs prosjektredaktør for «Er det dette skattepenga mine går til?», til Resett.

– Jeg mener at det er uproblematisk at NRK dekker dette fenomenet. Filmen er ikke ferdig, og det er derfor tidlig å kritisere filmen, legger Larsen til.

– Har NRK på tilsvarende vis finansiert og distribuert produksjoner som retter et kritisk søkelys på høyt forbruk eller «sløsing» av offentlige midler?

– NRK leverer kritisk journalistikk om offentlig pengebruk, slår Larsen fast.

Larsen forteller at det ikke er fastsatt en dato for premièren, men at dokumentaren trolig blir å se på norske TV-skjermer i august.

Two Cathedrals, som produserer «Er det dette skattepenga mine går til?» for statskanalen, har ikke besvart Resetts henvendelser.

