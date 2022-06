annonse

Bensinprisen har steget med 34 prosent, mens dieselprisen har økt med 41 prosent, bare de siste tolv månedene.

– På få dager har vi to nye prisrekorder på diesel. Aldri før har diesel vært så dyr i Norge. Så voldsomme økninger på kort tid fører til at bedriftene ikke får kompensert dette hos sine kunder – og verst er det å forhandle med det offentlige selv, sier Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, til Nettavisen, og legger til:

– Statens Vegvesen og andre offentlige aktører nekter å kompensere transportbedriftene, samtidig som staten selv håver inn milliarder.

Lastebileierne krever at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og regjeringen gjør noe før det blir enda verre. Geir A. Mo understreker at land etter land setter inn tiltak for å hjelpe sjåførene, deriblant Tyskland – som i forrige uke satte ned avgiftene til et minimumsnivå.

– Vi får stadig flere signaler om bedrifter som vurderer aksjoner mot det de oppfatter som myndighetenes manglende vilje til å ta realitetene innover seg.

Lastebileierne mener staten, som tjener enorme summer på olje og gass, må gjøre noe med problemet.

– Det står rett og slett ikke til troende, sier Mo om situasjonen, som han beskriver som eskalerende.

Men finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at det ikke ligger noen endringer i drivstoffavgiftene i regjeringens skatte- og avgiftsopplegg før sommeren.

– Vi har snakket om mange ting, for eksempel pendlerfradrag. Men de store prisutslagene skyldes internasjonale energipriser, ikke drivstoffavgiften. Derfor må regjeringen se på andre skatte- og avgiftsgrep, sier han.

