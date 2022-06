annonse

En studie viser at de som bare lever av plantebasert mat har mangler i kostholdet.

– Klimahensyn, helse og dyrevelferd viser seg å være de viktigste motivasjonsfaktorene for å følge en plantebasert diett, sier forsker Synne Groufh-Jacobsen til Forskning.no.

Groufh-Jacobsen er doktorgradsstipendiat ved Institutt for ernæring og folkehelse ved Universitetet i Agder (UiA), og har gjennomført studien i samarbeid med forskere fra OsloMet. Hun sier at 71 prosent av vegetarianerne mener at klimahensyn er viktigst.

Melk og meieriprodukter, hvit fisk og egg er hovedkildene for jod, og de som utelater disse matproduktene i kostholdet er i faresonen for jod-mangel, sier hun, og legger til at de også er utsatt for mangel på B12 og jern.

– I vår nye studie rapporterer bare 10 prosent av deltakerne at de bruker jod-tilskudd. Det kan tyde på at våre deltakere får i seg for lite jod, spesielt veganere som avviser alle de viktigste jod-kildene i kosten, sier Groufh-Jacobsen.

Hun forteller at i underkant av halvparten i denne studien rapporterte daglig bruk av kosttilskudd. Det synes Groufh-Jacobsen er litt lite.

­– For noen av de som utelater mange matvaregrupper fra kostholdet kan det være viktig med kosttilskudd i form av vitamin og mineraler for å unngå næringsmangel.

Hun bemerker at mer plantebasert mat i kostholdet er anbefalt av styresmaktene, og at det er bred enighet om at det er sunn mat. Men kostholdet må være variert, og vegetarianere må være bevisst på det.

