Pride er blitt noe som skal markeres alle steder, over alt, fra krybbe til grav, mener en KrF-politiker.

– Si nei til Pride, si nei til skeiv teori og si nei til irreversible medisinske kjønns-inngrep på friske barn og ungdom. Si nei uten frykt eller skam. Si nei for barnas skyld, oppfordrer Truls Olufsen-Mehus fra Kristelig Folkeparti i Norge i DAG.

– Fødselskort i Pride-farger brukes noen steder av jordmødre for å skrive ned opplysninger om det nyfødte barnet på fødeavdelingen, og det plasseres ved sengen. Pride-fargene har vi blitt opplært til at er mer inkluderende enn de stigmatiserende lyserosa og lyseblå som før ble brukt til samme formål.

Olufsen-Mehus hevder at det nå har blitt sånn at barna selv skal bestemme sin kjønnsidentitet. Han fastslår at barn lærer hva kjønn er på skolen, fra sosiale medier og statens informasjonskanal ung.no.

– Den mørke siden av Pride-flagget forkynner en ny virkelighet som tilsidesetter biologi og vitenskapelig metode til å kartlegge og beskrive en objektiv virkelighetsforståelse. Under regnbueflagget vet hver person best selv hvem han eller hun eller hen eller de eller ze er. Og hver person skal bli trodd for sin opplevde kjønnsidentitet, skriver han, og fortsetter:

– For tror du ikke på at noen er et annet kjønn enn det de er født som eller ser ut som, eller bruker du ikke deres selvvalgte pronomen, da er dette definert som at du fornekter eller sår tvil om deres kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Han hevder at aktivistene finnes i Helsedirektoratet og organisasjonene som formidler skeiv teori helt opp til øverste politiske ledelse.

Både i foreningen Fri, Sex og Samfunn og Sex og politikk mener Olufsen-Mehus at det er tunge aktivister og formidlere av skeiv teori og teori om barneseksualitet.

Aktivister som bekrefter barn og ungdoms nye kjønnsidentiteter finnes angivelig som moderatorer på Ung.no, i You-chatten, ungdomstelefonen, ichatten, regnbuetelefonen og det meste annet som får offentlige penger for å svare på spørsmål om kjønnsidentitet fra barn og unge.

– Våre unge er omgitt skeiv teori, aktivister og skeive interesseorganisasjoner som vokter og formidler informasjon og svar i spørsmål om kjønnsidentitet og seksualitet. Barna er sjanseløse, når selv staten formidler det samme på Bufdir, i læreplaner og i skolebøker. Og foreldre er sjanseløse når staten vet bedre enn foreldre om hva som er best for barna, skriver Olufsen-Mehus.

