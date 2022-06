annonse

annonse

Regjeringen reduserer ikke drivstoffavgiftene. Frp-leder Sylvi Listhaug kaller for bensin på bålet for alle som er rasende over de høye drivstoffprisene.

– Man løfter ikke en finger for å hjelpe vanlige folk. Det man prioriterer, er laks, myr og bistand, og så lar man folk her hjemme i stikken, folk som nå har problemer med å betale regningene sine, sier Listhaug til NTB.

Den siste tiden har bensinprisene bikket godt over 27 kroner per liter mange steder i landet. Men regjeringen rører altså ikke drivstoffavgiftene i sitt reviderte nasjonalbudsjett, som ble lagt fram tirsdag.

annonse

– Jeg har ikke ord for hvor ille jeg synes dette er, at man ikke stiller opp for vanlige folk i den ekstreme situasjonen. Andre land gjør det, land som ikke har de enorme oljeinntektene, sier Listhaug.

– Det mange går og undrer på nå, er om de har råd til å reise på ferie. Uansett om det er snakk om båt-, bobil- eller biltur, så får du enorme ekstrakostnader, sier hun videre.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474