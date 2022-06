annonse

annonse

USA ønsker forbedret evne til å gå etter maritime mål fra landbaserte utskytningsbaser.

Den amerikanske hæren er i ferd med å ferdiggjøre utviklingen av et banebrytende bakkebasert våpen kalt Precision Strike Missile (PrSM). PrSM er en lovende missilteknologi som er i stand til å spore og ødelegge bevegelige fiendtlige mål på avstander på opp til 500 km.

Etter mange års utvikling, har PrSM vist seg til å være svært effektiv i tester og demonstrasjoner, til det punktet hvor den amerikanske hæren allerede har forbedret sine kapasiteter gjennom lengre angrepsrekkevidder.

annonse

– Vi fikk et gjennombrudd med PrSM, og det er med fremdriften med utvidet rekkevidde. Med ramjet-fremdrift er vi veldig sikre på at missilet kommer til å gå hundrevis av kilometer lenger, og vi jobber med det. Vi er sikre på basekapasitet, og vi investerer allerede i ytterligere forbedringer for å kunne angripe skip og andre bevegelige mål, sa generalmajor John Rafferty The National Interest i et intervju.

Den såkalte «baseversjonen» av PrSM, som bruker et eksisterende utskytnings- og kontrollsystem, vil bli kraftig utvidet med en ny variant utviklet spesielt for den nå ankommende 500 km-versjonen.

Rafferty forklarte videre at den amerikanske hæren fortsetter å gjøre fremskritt med PrSM, inkludert å utvikle forbedret styreteknologi for å øke våpenets rekkevidde, målrettingspresisjon og multidomene-kapasitet, inkludert anti-skip-kapasiteter:

annonse

– Vi har så troen på dette missilet at vi har gått videre til å fokusere på søkerhodet, søkerhodet på forsiden av missilet kommer til å gi det en forbedret evne til å gå etter maritime mål, sa han.

Mens mange av det nye søkerhodets tekniske spesifikasjoner ikke er tilgjengelige av sikkerhetsmessige årsaker, tar den amerikanske hæren klare skritt for å ambisiøst forbedre PrSMs lovende kapasiteter.

Interessant nok har den amerikanske marinen nå konstruert et Tomahawk-kryssermissil som er i stand til å justere kurs i lufta og ta ut bevegelige mål til sjøs. Et Tomahawk-missil har nå en rekkevidde på 1450 km, og selv om den fremtidige rekkevidden til PrSM ennå ikke er kjent, det tilby en pålitelig landbasert kryssermissillignende langdistanseangrepsevne.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474