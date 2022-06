annonse

Nyhetsnettstedet Ringeriksavisa la ut en NTB-melding hvor de endret ordet «skeive» med «seksuelle avvikere». – Gufs fra Russland, sier statssekretær i kulturdepartementet.

Ringeriksavisa publiserte en NTB-melding med tittelen: «Ny runde for å bedre forholdene for utsatte skeive». Saken var et intervju av kulturminister Anette Trettebergstuen hun brukte «skeive», men det ble byttet ut med «seksuelle avvikere».

De publiserte artikkelen i sin helhet, men kun byttet ut ordet «skeive» med «seksuelle avvikere».

Fungerende nyhetsredaktør i NTB, Kristin Aanensen, mener at slike endringer ikke er innenfor.

– Det er en endring vi anser som helt uakseptabel. Man kan ikke gå inn i våre saker og endre på den måten. Endringene gir også et endret meningsinnhold ved å bruke et slikt ord, sier hun til Medier24.

Aanensen sier at NTB tok kontakt med en gang de ble informert.

– Vi tok umiddelbart kontakt med Ringeriksavisa og ba dem om å endre tilbake til det opprinnelige ordet. Da fikk vi svar om at de har slettet hele saken.

Hun forteller at de kommer til å følge opp kunden med hva som er tillatt å gjøre med NTB meldinger og understreke hva som står i kontrakten.

– Det er jo langt over streken selvfølgelig. Det å endre et sitat er jo journalistisk «no no». I tillegg er gjør endringen at sitatet til Anette endrer mening. Det er også en begrepsbruk som føles som et gufs fra Russland, sier statssekretær i Kulturdepartementet, Gry Haugsbakken.

– De avviker når det gjelder seksuelle preferanser

Frank Tverran i Ringeriksavisa skriver i en kommentar til Resett at statsråd Anette Trettebergstuens bruk av ordet «skeiv» ikke er i tråd med synonymordboken.

– Utgangspunktet er bruken av ordet «skeiv». I norsk synonymordbok (på nett) finnes det 78 synonymer for «skeiv». Ingen av disse er dekkende for hvordan statsråden benytter ordet. Men hun definerer «skeiv» som LHBT+,

– Vi har oppfattet plussen som inkluderende, altså for ikke å utelate noen.

Han fortsetter:

– Så litt tilbake til bruken av ordet avviker. Dette ordet dekker alle former for avvik. Vi kan derfor ikke si at «skeive», som statsråden definerer som LHBT+, er avvikere. Så på hvilken måte avviker «skeive» fra flertallet av befolkningen? Mitt svar er at de avviker når det gjelder seksuelle preferanser.

– Noen vil synes dette er utidig pirk, og det er jeg enig i når det gjelder hvordan folk flest prater sammen. Men når en statsråd vil støtte opp om denne plussen uten å fortelle nærmere hva denne plussen står for, blir jeg skeptisk.

Maria Zähler har bidratt i denne saken.

