En sexolog vil skape uforglemmelige opplevelser under Sexebrate som deltakerne ikke trodde var mulig. Men du må ha fylt atten år og vente helt til slutten av august.

– Ikke bli skremt av navnet, sier sexolog Marte Jacobsen til Avisa Oslo.

Jacobsen står bak Institutt for sexologi AS, og forteller at på Oslo Sexebrate er det seksualitet i alle former som gjelder. Den største i Norge med over 100 ulike workshoper og såkalte templer, skal deltakerne kunne «leke, utforske og lære mer om sin egen seksualitet».

Hensikten vil være fokus på nytelse, berøring og intimitet. Ulike teknikker, som blant annet mindfulness, dans, massasje, yoga, tantra, shibari, BDSM og musikk vil benyttes for å aktivere «hele sanseapparatet».

– Jeg har laget en festival som jeg selv ville gått på, der du kan få nye smaker av det seksuelle menneske du er, sier hun, og legger til:

– Vi har fokusert på mangfold og spekter i programmet. Det er derfor viktig for meg å presisere at alle ikke vil like alt på programmet. Dette er meningen. Seksualitet er mangfoldig og da må vi ta høyde for at vi liker forskjellige ting.

Sexolog Jacobsen sier at festivalen vil åpne opp for at sex kan være så mye mer enn vi vanligvis tror. Dette blir en fest for vår sjel, vårt sinn, sensualitet og seksualitet.

– Vi ønsker å stå i bresjen for å få en bedre seksualitet for folk flest – uten at skam og skyld, eller at seksualitet forbindes med noen skittent. Det kan være et sted for alle type mennesker. Og at man ikke har en dømmende holdning på hvem som kommer på en slik festival, sier Jacobsen.

– Jeg lover at du ikke vil bli skuffet, legger hun til.

