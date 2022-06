annonse

Polen er i ferd med å avvikle det omstridte disiplinærkammeret for landets dommere, en ordning som førte landet på kollisjonskurs med EU.

I går kveld signerte president Andrzej Duda loven som innebærer at kammeret avvikles. Den vil tre i kraft når den er offentlig kunngjort, noe som er ventet i dag.

Det ble tatt godt imot i Brussel da den polske nasjonalforsamlingen vedtok torsdag for snart to uker siden at disiplinærkammeret skulle oppløses. EU mener ordningen bryter med sentrale rettsstatsprinsipper og gir den polske regjeringen politisk kontroll over domstolenes virksomhet.

Kammeret ble nemlig utpekt av et råd der flertallet av medlemmene hovedsakelig ble utvalgt av parlamentet og ikke rettsvesenet, som har vært tilfelle tidligere. Den liberale og venstreorienterte opposisjonen, samt Polens juridiske etablissement, mente at dette underminerte rettsvesenets uavhengighet og kunne gjøre det mulig for det regjerende Lov- og rettferdighetspartiet å besette rettsapparatet med sine egne folk.

Regjeringens argument for ordningen med disiplinærkammer var at domstolene, i likhet med mange andre polske institusjoner, styres av en befestet og ofte korrupt elite som føler seg hevet over vanlige mennesker og har blitt en «stat i staten» ute av stand til å reformere seg selv. Under slike forhold er det nødvendig å gjøre dommerne mer ansvarlige overfor vanlige borgere, mente regjeringen, og argumenterte for at ordningen var i tråd med demokratisk praksis i andre vestlige land, for eksempel USA der høyesterettsdommere utpekes av presidenten.

EU har imidlertid gjort det klart at Polen ikke vil få utbetalt en kompensasjon for koronautgifter på 35 milliarder euro om disiplinærkammeret ikke avvikles.

