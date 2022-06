annonse

Russiske soldater setter alt inn på å omringe Sievjerodonetsk, men blir beskutt fra nabobyen. President Volodymyr Zelenskyj ber igjen om flere våpen.

Ukrainske myndigheter fastholder at ukrainske styrker kjemper videre for å hindre at russerne omringer og tar kontroll over hele Sievjerodonetsk, som ligger i Luhansk fylke øst i Ukraina.

Russland har i ukevis angrepet Sievjerodonetsk og Lysytsjansk, som kun er atskilt av en elv. Dette er de siste byene i Luhansk hvor ukrainske styrker har hatt kontroll.

Lederen for byadministrasjonen i Sievjerodonetsk sa tirsdag at massive granatangrep har ødelagt en tredje bru som forbinder de to byene, men han insisterer på at Sievjerodonetsk ikke er isolert.

– Det er kommunikasjonskanaler selv om de er ganske kompliserte, sier Oleksandr Strjuk til ukrainsk fjernsyn.

Selv om ukrainske styrker fortsatt forsvarer byen, endrer situasjonen seg fra time til time, understreker han.

Planlegger «humanitære korridorer»

Mandag sa guvernøren i Luhansk Serhij Hajdaj at russiske styrker har ødelagt alle bruene ved byen, og at det verken er mulig å evakuere sivile eller få inn forsyninger.

Hundrevis av soldater og sivile har forskanset seg i en kjemisk fabrikk i byen, og tirsdag meldte russiske myndigheter at de planlegger å etablere det som omtales som en «humanitær korridor» for å evakuere sivile fra fabrikken.

Ifølge ordføreren huser den 500 sivile.

Hvis Russland inntar Sievjerodonetsk, vil russiske styrker kunne fortsette frammarsjen mot Slavjansk og storbyen Kramatorsk og dermed nærme seg det som er ett av Russlands eksplisitte mål for invasjonen, å ta kontroll over hele Donbas-regionen øst i Ukraina.

Mistet moren i granatangrep

En av innbyggerne i Lysytsjansk, Maksym Katerin, sier at han mandag måtte begravde sin mor og stefar i hagen sin etter at en granat rammet gårdsplassen. Begge ble drept momentant.

– Jeg vet ikke hvem som gjorde dette, men hvis jeg visste det, ville jeg revet armene av dem, sier han.

Naboen Jevgjenija Panitsjeva gråter når hun beskriver hvordan Katerins mor ble liggende død på bakken med ødelagt mage og innvoller som falt ut.

– Hun var en veldig god, snill og hjelpsom kvinne. Hvorfor gjorde de dette mot henne, spør hun. – De bomber og bomber, og vi vet ikke hva vi skal gjøre.

– Trenger flere våpen

President Volodymyr Zelenskyj har omtalt kampene om byen som «rett og slett skrekkinngytende». Ifølge ukrainske myndigheter blir opptil 100 ukrainske soldater drept hver eneste dag, mens rundt 500 blir såret.

Tirsdag ba presidenten igjen vestlige land om å få fart på våpenleveransene slik at Ukraina blir i stand til å gjenerobre områdene som russiske soldater og prorussiske separatister har tatt kontroll over.

– Vi trenger bare nok våpen for å sikre alt dette. Våre partnere har dem, sier han.

Hans rådgiver, Mikhajlo Podoljak, har laget en lang liste med våpen som Ukraina har behov for, deriblant hundrevis av haubits-kanoner, stridsvogner og pansrede kjøretøy.

– For å få slutt på krigen trenger vi tunge våpen, skriver han på Twitter.

– For langsomt

Zelenskyj har de siste dagene gjentatte ganger sagt at Ukrainas mål er å gjenerobre både Krim-halvøya og hele Donbas. Tirsdag uttalte han til dansk presse at krigen kun kan avsluttes når ukrainerne er de eneste som er igjen på ukrainsk territorium.

Han sa også at lengden på krigen er avhengig både av den internasjonale støtten og personlighetene til europeiske ledere. Enkelte av dem er for tilbakeholdne og leverer våpen langt langsommere enn før, hevder presidenten.

Et team fra nyhetsbyrået AFP har de siste dagene sett de store ødeleggelsene i Lysytsjansk på nært hold. Som følge av måneder med granatangrep har de gjenværende innbyggerne verken rent vann, elektrisitet eller telefonsignaler.

Det ukrainske militæret bruker høydedrag i byen til å skyte mot russiske styrker i Sievjerodonetsk på den andre siden av elven.

Amnesty-rapport fra Kharkiv

Mandag anklaget Amnesty International Russland for krigsforbrytelser i Ukraina. Organisasjonen sier at hundrevis av sivile er drept i de russiske angrepene mot storbyen Kharkiv nordøst i Ukraina, og at russerne blant annet har brukt forbudte klasevåpen.

– De gjentatte bombardementene av boligområder i Kharkiv er vilkårlige angrep som har drept og såret hundrevis av sivile, og dermed er det å regne som krigsforbrytelser, heter det i en rapport som Amnesty har skrevet om Kharkiv, som er Ukrainas nest største by.

I Butsja utenfor Kyiv har ukrainsk politi funnet ytterligere sju lik i en grav.

– Flere av ofrene var bundet på hendene og rundt knærne, skriver politisjefen i Kyiv-regionen, Andrij Nebytov på Facebook.

I april ble flere titall innbyggere funnet drept i byen etter at russiske styrker trakk seg ut etter en månedslang okkupasjon.

