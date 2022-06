annonse

I dag sendes de første asylsøkerne med fly fra Storbritannia til Rwanda.

– Vi skal sende flyet av gårde senere i dag, Jeg kan ikke si hvor mange som vil være om bord, men det viktige er at vi etablerer prinsippet og begynner å bryte ned menneskesmuglernes forretningsmodell, sier Storbritannias utenriksminister Liz Truss.

Ett av formålene med avtalen om å overføre asylsøkere til Rwanda, er å gjøre det mindre fristende å forsøke å ta seg ulovlig inn i Storbritannia via sjøveien, slik at færre betaler menneskesmuglere for å hjelpe dem over Den engelske kanal.

Opprinnelig skulle det vært 130 asylsøkere på flyet, men det har kommet signaler om at det kanskje ikke blir flere enn syv i første omgang. Enkelte anslag tyder på at prislappen for flyturen blir rundt 3 millioner kroner. Truss mener det uansett er verdt prisen fordi det på sikt reduserer kostnadene ved ulovlig innvandring.

– Det vil være folk på dette flyet, og er de ikke på dette, så er de på det neste flyet, sier hun.

I Rwanda skal asylsøkerne innkvarteres på Hope Hostel, som ble bygget for å ivareta foreldreløse etter folkemordet i landet i 1994. Ismael Bakina, som driver asylmottaket, sier det kan ta imot opptil 100 personer til en pris på 65 dollar per dag.

– Dette … er et hjem, som vårt eget hjem. På et hotell vil folk være frie til å gjøre som de vil. Om de vil gå ut, er ikke det noe problem, sier han.

Motstand

Det har vært mye motstand mot den nye politikken. Erkebiskopene i Canterbury og York har kalt den «umoralsk» og «en skam for landet», og det har vært flere demonstrasjoner.

Menneskerettighetsgruppen Human Rights Watch har sagt at det forekommer «alvorlige brudd på menneskerettighetene» i Rwanda, inkludert innskrenking av ytringsfriheten, vilkårlig fengsling, mishandling og tortur.

Landets president Paul Kagame avviser kritikken om at landet ikke er trygt, skriver NTB.

