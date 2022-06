Vilks, som måtte leve med politibeskyttelse etter at han laget en Muhammed-karikatur i 2007, omkom da bilen han og to livvakter satt i, kolliderte med et vogntog utenfor Markaryd i Småland i oktober i fjor. Også livvaktene omkom i ulykken og lastebilsjåføren ble alvorlig skadd.

– Det som skjedde på motorveien, var en tragisk ulykke. Vi har gjort omfattende analyser med teknisk utredning på stedet og vitneavhør, heter det i politiets oppsummering.

Vilks og de to livvaktene omkom i ulykken

Det ble ikke funnet tekniske feil ved den 4,5 tonn tunge pansrede Range Roveren Vilks og livvaktene satt i, og det har heller ikke kommet frem opplysninger om at noen andre var involvert i ulykken.

– Mest trolig eksploderte et dekk på politibilen og føreren mistet deretter kontrollen over kjøretøyet, som havnet i motgående kjørefelt og frontkolliderte med lastebilen, sier sjefanklager Per Nichols ved det svenske politiets særskilte etterforskningsorgan.