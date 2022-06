annonse

annonse

De fleste av oss vil bekjempe rasisme, ikke bidra til mer.

Prinsesse Märtha Louises utkårede sjaman, Durek Verrett, mener å vite at det norske folk ikke ønsker en «svart» mann i kongefamilien. Dette baserer han på hets han og Märtha har mottatt.

Det blir helt absurd å påstå at det norske folk har et problem med Verretts hudfarge. Det er liten grunn til å tvile på at paret har mottatt hets fra enkelte rasister i Norge. Men å ta hets fra nettopp et fåtall rasister som et tegn på at nordmenn flest, det norske folk, er imot å ha en svart mann i kongefamilien blir helt feil, og det hjelper nok ikke på Verretts image.

annonse

Durek Verrett, folk er skeptiske til deg fordi du sier helt sinnsyke ting. Du har sagt at verdensledere egentlig er reptiler, og at du selv er en blanding av en reptil og et stjernebilde. Det fremstår som om du ikke er helt riktig navlet.

Du har kommet med dypt kvinnefiendtlige påstander, der du i realiteten refser kvinner for hvor mange sexpartnere de har hatt, og sagt at de får avtrykk i vagina, og at du kan kurere dem. Du sier også at du kan redde folk fra kreft.

Skepsis

Slike uttalelser vekker skepsis hos et høyt utdannet og opplyst folk som det norske. Det er en mye mer plausibel forklaring på den generelle skepsisen til deg, Durek Verrett, enn at det norske folk står bak den hetsen du har fått for din hudfarge av et antall individer.

annonse

Rasisme finnes, og rasisme er uakseptabelt. Også i Norge finner man folk med forkastelige holdninger til mennesker med bakgrunn i andre himmelstrøk. Det er det ingen tvil om. Noen av dem har hetset Derek Verrett og prinsessen. Men å se på dem som representative, og å komme med uttalelser som indikerer at folk i Norge ikke er klar for en mørkhudet person i kongefamilien, det er urettferdig, og det sementerer bare Verretts upopularitet.

Hele poenget med å ha en kongefamilie er at disse menneskene skal representere vårt kongerike på en verdig måte. Når de driver med tull og fjas, så mister de den glansen de har som kongelige. De mister verdigheten. Og da er det naturlig at mange er skeptiske til å ha en sjaman som sier han kan kurere kreft, og som snakker nedsettende om kvinners sexliv, inn i den familien.

Befriende

Det er befriende å se at også Abid Raja i Venstre og Alfred Bjørlo i Ap gir Verrett korreks i VG. Det er et godt tegn. Heldigvis har ikke Norge falt så langt ned i woke-dragsuget. Vi erkjenner at rasisme finnes, men vi godtar ikke rasiststempling av det store flertallet av det norske folk. For det er ikke slik vi er.

Norge er heldigvis et av de mest tolerante landene i verden. Det er vi stolte av. Det er en del av vår identitet. Vi er åpne. Og de fleste av oss vil bekjempe rasisme, ikke bidra til mer.

Det folk ikke liker er humbug, lurendreieri, kvinnefiendtlighet og konspirasjonsteorier. Det er derfor folk rister på hodet når de hører mange av Verretts uttalelser.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474