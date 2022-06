annonse

Etter at Russland byttet taktikk, er dødstallene svært høye på ukrainsk side.

Det melder Aftenposten.

Først bombarderes ukrainerne ved fronten med granater, så sendes de russiske soldatene inn for å nedkjempe de overlevende ukrainske styrkene. En rådgiver for forsvaret i Ukraina, Olaksandr V. Danyluk, opplyser til The Washington Post at russerne nå skyter opp til 50 000 artilleriskudd mot ukrainske posisjoner hver dag.

«Resultatet er knusende for den ukrainske hæren og totalt ødeleggende for sivilbefolkningen. Byer og landsbyer utraderes fullstendig. Og ukrainske soldater dør nå i langt raskere tempo enn i de innledende fasene av krigen», skriver Aftenposten.

I begynnelsen av krigen hadde Ukraina flere viktige seire. De klarte bl.a. å forhindre at russerne inntok Kyiv. Russland angrep da med mindre styrkeenheter i forskjellige deler av landet, men ble nedkjempet av ukrainske forsvarsgrupper med lette, effektive panservernvåpen fra Vesten.

Men nå har russerne endret taktikk i de store, åpne landområdene i Øst-Ukraina, skriver avisen: «Nå ruller krigsmaskinen sakte frem og knuser alt som er i veien med enorm ildkraft fra stridvogner og artilleri.»

Russerne har fremgang

Nå er trenden at russerne har fremgang. Opp mot 200 ukrainske soldater dør daglig. Tar man med alle som blir såret, betyr det at opptil 1 000 ukrainere tas ut av kampen hver dag. Russerne antas å ha lavere tapstall, da de stort sett sitter trygt bak artilleri med lengre rekkevidde enn det ukrainerne har. Danyluk sier til The Washington Post at det nå er mye mindre rom for optimisme, selv om ukrainerne fortsatt lykkes med taktiske manøvre og droneangrep mot russiske posisjoner.

Ukrainerne ber nå om flere tyngre våpen og mer ammunisjon. «Selv om de sitter på informasjon om hvor de russiske posisjonene er, har de tidvis ikke tilgang på våpen som er egnet til å treffe målene», skriver Aftenposten.

Ifølge ukrainske myndigheter har minst 12 000 sivile mistet livet siden krigsutbruddet i slutten av februar.

