Britiske medier og flere nyhetsbyråer melder at flyet med asylsøkere som skulle gå fra Storbritannia til Rwanda i går, blir utsatt.



Flyet stod på en militær flyplass i Wiltshire i går kveld, klart til å ta av, men ble stanset etter en kjennelse fra Den europeiske menneskerettsdomstolen.

– Det er veldig overraskende at Den europeiske menneskerettsdomstolen har grepet inn til tross for tidligere suksess i våre innenlandske domstoler, sier Storbritannias innenriksminister Priti Patel.

– Vi vil ikke la oss avskrekke fra å gjøre det rette og gjennomføre planene for å kontrollere vårt lands grenser. Våre jurister ser over alle avgjørelser som er tatt i forbindelse med denne flygingen, og forberedelsene på den neste flygingen begynner nå, sier hun videre.

Regjeringens nye politikk vil bidra til å ødelegge menneskesmuglernes forretningsmodell og forhindre tap av liv, samtidig som den sikrer at folk som virkelig trenger det får beskyttelse, sier Patel.

Rekordmange migranter

Statsminister Boris Johnsons regjering, som lovet bedre grensekontroll etter brexit, har blitt presset av at rekordmange migranter har tatt seg fra Nord-Frankrike til landet over Den engelske kanalen. Så langt i år har mer enn enn 10 000 krysset kanalen.

Avtalen med Rwanda om å sende asylsøkere dit i bytte mot utviklingsbistand ble inngått i april, i den hensikt å gjøre det mindre attraktivt å krysse kanalen.

Danmark og Østerrike vurderer en tilsvarende politikk. Australia har driftet et asylmottak i Stillehavsnasjonen Nauru siden 2012.

Avgjørelse i juli?

Fredag besluttet en britisk dommer at Rwanda-politikken bør få en helt ny gjennomgang, men at det samtidig ikke er et lovbrudd å sende enkelte asylsøkere til Rwanda mens gjennomgangen gjøres.

Den europeiske menneskerettsdomstolen sa i går at utsendelsene bør vente til de britiske domstolene tar en endelig avgjørelse om hvorvidt praksisen er lovlig. Det vil skje i juli, opplyser NTB.

Den britiske regjeringens avtale med Rwanda har møtt mye motstand fra kritikere, som hevder at det er ulovlig og inhumant å sende folk til et land de ikke ønsker å bo i. Human Rights Watch har også dokumentert brudd på menneskerettighetene i Rwanda og anklager landets sikkerhetsstyrker for vilkårlige fengslinger og tortur. Regjeringen i Rwanda avviser kritikken.