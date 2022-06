annonse

annonse

Drivstoffprisen er rekordhøy, og det har ført til økonomiske problemer. Men over halvparten av pumpeprisen består av avgifter. Mens andre land reduserer avgiftene, nekter den norske regjeringen å gjøre det samme.

– Hvis vi skal gjøre noe med drivstoffprisene, må vi foreta omfattende kutt i avgiftene. Det vil være veldig kostbart for staten, men bare gi begrenset effekt på prisen pumpen, det vil ikke være klok bruk av skattebetalernes penger. Derfor mener vi det er bedre med omfordeling på andre måter, sier Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

Les også: Statssekretær frykter politisk ustabilitet: – Kombinasjonen av høye matpriser og høye energipriser er krevende (+)

annonse

– Ikke riktig

– Nei, det er ikke riktig. Fremskrittspartiets forslag om å fjerne drivstoffavgiftene vil redusere pumpeprisen med 8 kr på bensin og 7 kr på diesel, sier Hans Andreas Limi til Resett.

Limi sitter i Finanskomiteen på Stortinget for Frp.

annonse

Les også: Mjøs Persen mener regjeringen har laget en romslig strømordning: – Folk fryser, svarer FrP-topp (+)

– Hvorfor ikke like godt fjerne avgiftene?

– Det er først og fremst uforståelig og oppsiktsvekkende at ikke landets statsminister har fått med seg at avgiftene utgjør en stor del av drivstoffprisene, sier Owe Ingemann Waltherz til Resett.

Waltherzøe er leder i Industri- og næringspartiet (INP). Han sier at hvis det er riktig at avgiftene har liten innvirkning på drivstoffprisen, «så kan Jonas Gahr Støre kanskje gjøre oss alle en tjeneste og legge frem et forslag om å like godt fjerne dem».

– Industri- og næringspartiet (INP) har i lengre tid hevdet at vi har medio juni nådd budsjett for 2022 og derfor anbefalt regjeringen å fjerne drivstoffavgifter og CO2-avgifter resten av 2022 som et strakstiltak, sier han, og legger til:

– Det vil ikke føre til press på renta slik finansministeren feilaktig hevder.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474