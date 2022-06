annonse

Mina Hauge Nærland skriver i en kommentar i Aftenposten at det er problematisk hvis alle pålegges å dele et liberalt syn på homofili og kjønnsuttrykk. Pride har blitt kulturkrig, skriver Nærland.



Hun mener det er grunn til å feire at det i 2022 er 50 år siden avkriminaliseringen av homofili. «Men kritikken er også kraftigere enn før. Man ser det i sosiale medier og i debattspaltene i avisene. Under ligger intense politiske debatter om kjønnsidentitet og transrettigheter. Aktivister mot tradisjonalister. Religiøse mot liberale. Konservative mot radikale.»

Nærland sier hun blir rørt når politifolk blir med i Pride-paraden fordi det etter hennes mening viser at ordensmakten feirer og støtter grupper som er utsatt for hatkriminalitet. Men hun mener det er problematisk hvis hennes syn skal være samfunnets syn, og alle blir pålagt å dele det.

Hun viser til at FRI, som arrangerer Oslo Pride, arbeider politisk for å innføre et tredje juridisk kjønn og tillate kjønnsbekreftende behandling for mindreårige, og at dette er «standpunkter omgitt av politisk strid». Derfor kan Pride ses som politisk aktivisme, mener Nærland, som fortsetter:

«Pride er aktivisme og provokasjon, å sprenge grenser og gå foran.»

Nærland mener at forskningen om barns kjønnsuttrykk er et argument for at barn bør lære om homofili og kjønn fordi barn som kjenner seg utypiske, trenger forbilder og forståelse. Men hun skriver også at «vi trenger gjennomtenkte opplegg som inkluderer alle» og viser til at mange barn vokser opp i familier der religion spiller en viktig rolle.

Alle trenger ikke være med på Pride, konkluderer hun.

