annonse

annonse

Ansatte ved Oslos hovedbibliotek reagerer på at bursdagsfesten for prinsesse Ingrid Alexandra skal avholdes på deres arbeidsplass.

– Det er flaut at det flotteste bygget i byen, hvis viktigste funksjon er å være tilgjengelig for alle, blir omgjort til et lukket selskapslokale for fiffen, skriver Jenny Dellegård, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Deichmanklubben og Goro Aarseth i Bibliotekarforbundet Deichman i et innlegg i Dagbladet torsdag.

Ledelsen ved biblioteket hadde sagt ja til å la regjeringen feire tronarvingens myndighetsdag der. De tillitsvalgte reagerer på at beslutningen ikke ble drøftet med dem, ifølge VG.

annonse

– Mulig det fremstår en smule usaklig når jeg sier dette, men det er provoserende at folk med penger, enten det kongefamilien eller andre, skal bruke biblioteket som selskapslokale, sier Jenny Dellegård.

Kommunikasjonssjef Jørn Johansen forsvarer stengningen.

– Vi vurderte at Deichman klarte å opprettholde et bibliotektilbud gjennom 18 andre lokalbiblioteker denne dagen, og at det forsvarte et sjeldent unntak fra hovedregelen om å være åpent mest mulig, skriver han til Dagbladet.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474