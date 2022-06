annonse

I dag møter fire menn i retten i Örebro, tiltalt for sin rolle under de voldelige opptøyene da den dansk-svenske politikeren Rasmus Paludan besøkte byen langfredag.

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om at tre av de tiltalte utvises fra Sverige og nektes å vende tilbake.

Paludan var på turné der han blant annet ville brenne Koranen i flere svenske byer i påsken, noe som resulterte i voldsomme opptøyer flere steder. Over 100 politifolk ble skadet, og flere politibiler ble satt fyr på.

De fire unge mennene som møtte i retten i Örebro i dag, ble pågrepet etter å ha blitt identifisert på videoer fra opptøyene i Sveaparken. Alle er tiltalt for vold og trusler om vold, samt angrep på politibiler og politihunder. Samtlige nekter straffskyld.

Rettssaken i Örebro er ikke den første etter det som omtales som påskeopptøyene i Sverige. En mann i 30-årene er allerede dømt til seks måneders fengsel for forsøk på vold mot politiet i Rinkeby.

Flere andre vil trolig også måtte møte i retten fremover, ifølge svensk politi.

– Vi har for tiden 100 identifiserte personer som er mistenkt for lovbrudd og opptil 200 andre som kan bli identifisert og etterforsket for lovbrudd, opplyste en talsmann for svensk politi i mai.

Tirsdag opplyste politiet i Örebro at ytterligere fire personer var pågrepet i byen, der til sammen 15 personer nå sitter i varetekt som følge av opptøyene, skriver NTB.

