annonse

annonse

På tross av milliardsprekk varsler byrådsleder Raymond Johansen at T-bane til Fornebu likevel skal bygges.

Spaltist i Nettavisen Kjell-Magne Rystad hevder at Raymond Johansen ikke forteller hele sannheten.

– Men før jeg sier noe om Fornebubanen, er jeg nødt til å si noen ord om verden rundt oss. Deretter kom en lengre utbrodering om prisøkning, råvarepriser, kamp om arbeidskraft og Ukraina-krigen. Ikke én eneste setning ble brukt på å snakke om planleggingen av banen – og hvordan kostnadsanslagene hadde endret seg underveis. Ingenting ble sagt om grunnforhold, lengre byggetid – eller kostnadene ved prosjektering, skriver Rystad, og legger til:

annonse

– Det er nemlig slike ting som er hovedårsaken til at Fornebubanen blir veldig mye dyrere enn det som tidligere har vært lagt til grunn.

Les også: Raymond Johansen: – Fornebubanen skal bygges

Uten rot i virkeligheten

annonse

– Byrådslederen fremhevet også en nytteverdi for Fornebubanen, dette fremstår som direkte oppskrytt og uten dokumentasjon, uten rot i virkeligheten. Byrådslederen må i beste fall ha ekstremt dårlige rådgivere, sier Cecilie Lyngby til Resett.

Lyngby sitter i Oslo bystyre for Folkets Parti FNB. Hun sier at mange lett vil kunne oppfatte byrådslederen og gruppelederen for Arbeiderpartiet som direkte uetterrettelige. Det er lett å sitte igjen med et inntrykk av at de betrakter skattebetalerne og velgerne som undermåls, mener Lyngby.

– Jeg tror Kjell-Magne har rett i det han skriver og banen vil bli over 30 milliarder på sluttregningen, mener hun, og avslutter:

– Banen burde stoppes, spesielt nå som alt stiger. Mat, strøm, kollektivprisene, bompenger og renteøkning for å nevne noe.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474