Stadig flere privatpersoner ber om avdragsplaner fra inkassoselskaper. Mange forgjeldede tar kontakt med NAV for få gjeldsordning og er bekymret for deres personlige økonomi.

Det fremgår av en redegjørelse fra InkassoPartner AS sendt til Resett onsdag formiddag.

Geir Grindland i InkassoPartner opplyser i redegjørelsen at «vi må forvente en økning på flere hundre tusen inkassosaker utover høsten».

– Det er de med små marginer som rammes hardest. Vi må forvente at flere og flere bruker kredittkortet til å betale strømregningen, vi forventer også kraftig økning av andre inkassosaker etter strømsjokket og at flere nye personer havner i inkassogjelden, som aldri før har vært registret i inkassoregisteret, fastslår Grindland.

– Vi merker at stadig flere sliter med regninger som de ikke klarer å betale. Det er flere strømregninger som går til inkasso enn fjoråret. Andre inkassosaker vil eksplodere med dagens ekstreme strømpriser. Dette vil nok ramme småbarnsfamilier. Strømregningen er vanligvis noe folk prioriterer, men med priser på dette nivået vi ser nå, legger det et stort press på en del. Mange har ikke ekstra penger å bruke, med lavere inntekter, fortsetter han i sin redegjørelse.

Stygg utvikling

– Har dere begynt å se den økningen dere varsler, eller er det noe dere kun forventer?

– Vi merker også en økning av inkassosaker av nye personer som aldri før har vært registrert hos oss. Den stygge utviklingen skyldes at personer som vanligvis betaler regningene sine havner nå hos inkasso. Det siste kvartalet har vi hatt en økning med over 30 prosent på inkassosaker, og vi forventer at man kommer opp mot en 50 prosents økning av inkassosaker rett over sommeren, fastslår Grindland til Resett.

I sin redegjørelse kommer InkassoPartner med en skremmende spådom:

– Det kommer til bli en eksplosjon av tvangssalg av boliger og løsøre fremover.

