Nordmenn føler stor frustrasjon over at alle ting blir dyrere. Enkelte drar det lenger enn å uttrykke sin frustrasjon saklig.

Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) forekommer det oppfordringer om vold på nett. Dette har fått de til å være litt ekstra på vakt.

De sier at er terskelen blant enkelte er lav for å kalle myndigheter og politikere for «landssvikere», «løgnere» og «kjeltringer» når priser på strøm og drivstoff diskuteres. Noen oppfordrer til å gå til aksjon, melder TV 2.

– Vi ser mye hat og oppfordringer til vold mot myndighetspersoner og myndigheter generelt, sier voldsforsker Cathrine Thorleifsson til kanalen.

Den økende aggressiviteten får Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til å følge særlig godt med. Voldshandlinger, og i verste fall en terrorsituasjon, er det PST jobber for å unngå, skriver E24.

– Det er absolutt grunn til å følge med nå. Når vi ser at samfunnsendringer fører til misnøye i befolkningen, så er vi opptatt av å se om dette kan føre til sterk misnøye hos enkelte. Det igjen kan være en trigger til at en som allerede er i en sårbar situasjon faktisk utøver for eksempel terror, sier nestsjef i PST, Hedvig Moe til TV 2.

For å hindre at dette kan trigge noen til å gjennomføre volds- eller terrorhandlinger, ber nå PST alle om å være ekstra på vakt.

– Hvis det er en bekymring om en radikalisering av noen, så kan man jo kontakte oss, sier Moe.

Mener PST «finner opp nye problemer»

– PST har ifølge Wikipedia rundt 600 ansatte. Disse statsansatte må jo ha noe å gjøre, og da er løsningen finne opp nye «problemer», sier Øyvind Eikrem til Resett.

Eikrem er psykolog, og er kjent for norsk offentlighet etter en feide med NTNU. Han påstår at det han anser for å være «angivelige sikkerhetsinteresser» rettferdiggjør at PST kan få ytterligere bevilgninger. Han mener dette handler jo bare om å blåse opp «faren» maksimalt.

– Byråkratiets logikk er slik at behovet som de skal dekke bare vokser og vokser. Hvis en instans i tillegg kan skremme offentligheten med skumle ord, slik som ekstremisme og liknende, da forsvinner alle motforestillinger som dugg for solen.

Økende høyreekstrem trussel

PST fastslo torsdag at de mener det er i underkant av 40 prosent sannsynlighet for at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre angrep i Norge de neste 18 månedene.

Det er derimot 40–60 prosent sannsynlighet at høyreekstremister vil forsøke å utføre terrorhandlinger i Norge de neste 18 månedene, ifølge PST. Denne vurderingen er uendret fra forrige oppdatering.

