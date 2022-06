annonse

Russlands aggresjon utgjør den største sikkerhetstrusselen på flere tiår. Det erklærer Nato-sjef Jens Stoltenberg etter alliansens forsvarsministermøte.

– Vi må legge frem Natos langsiktige svar på Russlands invasjon av Ukraina, sa Stoltenberg på en pressekonferanse torsdag etter møtet i Brussel, ifølge NTB.

Flere medlemsland har kunngjort at de vil bidra med tunge våpen og langtrekkende våpensystemer i Ukraina.

– Det er også planer om langsiktig støtte i form av en omfattende bistandspakke fra Nato. Vi skal også hjelpe Ukraina med å kunne samarbeide bedre med Nato og i overgangen fra våpen fra sovjettiden til Nato-utstyr, sa Nato-sjefen.

USA har varslet ytterligere 1 milliard dollar i militær støtte til Ukraina.

Nato vil dessuten styrke sitt nærvær i Øst-Europa for å avskrekke Russland og sikre at ikke Nato-land angripes. 40.000 soldater er blitt satt under Nato-kommando som svar på Russlands invasjon, melder alliansen.

Om to uker skal Nato ha toppmøte i Madrid. Her vil støtten til Ukraina bli et viktig tema, i tillegg til Nato-søknadene til Sverige og Finland. USAs forsvarsminister Lloyd Austin uttrykte torsdag sterk støtte til svensk og finsk medlemskap, men Nato-landet Tyrkia er fortsatt negativt innstilt.

