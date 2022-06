annonse

Stortingspolitiker Freddy André Øvstegård har en drøm om at KrFs Kjell Ingolf Ropstad en dag skal delta i Pride-paraden.

Øvstegård er utdanningspolitisk talsperson for SV og sier at Ropstad skal ikke delta i Pride-paraden i år heller. Begrunnelsen er den samme som tidligere år.

– Han sier til den kristne avisa Norge i dag at Pride er en politisk markering fra en organisasjon som løfter mange saker som han og KrF er sterkt uenig i, og kritiserer Osloskolen for å invitere barn til Pride-paraden, skriver han i Dagbladet, og legger til:

– Dette viser at Ropstad har et forskrudd bilde av hva Pride egentlig er.

Øvstegård skriver at foreldrene hans var skolebarn i en tid hvor homoseksualitet var forbudt, men at i 2022 har vi kommet mye lenger når det kommer til å inkludere og tolerere forskjellene mellom oss.

– Når skoler markerer Pride signaliserer de samtidig ønsket om å være en skole for alle, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet. Det er det Pride handler om: Mangfold og frihet til å være seg sjøl, uavhengig av begrensede normer for kjønn og seksualitet, mener han, og fortsetter:

Pride er en feiring av kjønns- og seksualitetsmangfold, men samtidig en markering mot diskriminering og annerledesgjøring. Det trenger vi til tross for at vi har en inkluderende formålsparagraf for hva innholdet i skolen skal være, ifølge Øvstegård.

Øvstegård skriver videre at han har en drøm om at Kjell Ingolf Ropstad en dag skal se at det ikke er farlig å markere Pride. At han skal bli med i paraden og «feire at i Norge sier vi ja til mangfold og frihet til å være seg selv».

