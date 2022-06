annonse

Nye konfliktlinjer, som handler om kultur, flerkultur og migrasjon, blir vesentlige ved det kommende valget i Sverige, om vi skal tro en svensk forsker.

Resett har intervjuet professor i statsvitenskap ved Gøteborgs Universitet og valgforsker Henrik Ekengren Oscarsson i anledning det kommende svenske valget, men også med spørsmål som er tilsvarende relevante for norske forhold. Han har nylig kommet med boken «Kunsten å velge parti», der han tar opp en rekke forhold og problemstillinger som er aktuelle for en velger å tenke på foran et valg.

I Norge og Danmark har man adskilte valg, altså at nasjonale og lokale valg avholdes adskilt. Oscarsson skriver i boken at det å avholde alle tre valg (til Riksdagen/regioner/kommuner) samtidig frembringer større valgdeltagelse, men at de lokale valgene drukner i forhold til Riksdag når det gjelder oppmerksomhet og medier.

– Burde ikke Sverige også ha adskilte valg?

– I land med adskilte valgdager, får nasjonal politikk mer oppmerksomhet i de lokale valgene, men valgdeltagelsen er lavere. Altså høyere valgdeltagelse ved alle valg samtidig. Sverige er imidlertid et av få land, eller det eneste, som systematisk praktiserer nasjonale og lokale valg samtidig. Det har vært tidligere diskusjoner om dette i 100 år, men ingen endring i sikte. Det vil fungere å skille i de største kommunene, men ikke like mye i de små, svarer Oscarsson.

Partibytter

– En del velgere bytter parti under valgkampen. Hvem er en typisk slik velger, og bytter man stort sett innom en blokk eller også over?

– Det har hendt mye under tiden. For 20-30 år siden, var en typisk slik velger uinteressert, ukyndig og lavutdannet, og ikke så interessert i politikk. I dag er det annerledes. Man har mindre følelse av tilhørighet, og er mer frittstående. Mer kunnskapsrike velgere bytter oftere parti under valgkampen. Typisk er at en del venter på sene utspill fra partiene under valgkampen. Men dette gjelder mange færre enn partiene tror; rundt en av syv velgere, fastslår Oscarsson.

Oscarsson opplyser at partilederen i liten grad har effekt på oppslutning til partiene i Norge og Sverige.

– Det har blitt gjort mye forskning både i Sverige, men også Norge på dette. I Sverige, som i Norge, er det for liten effekt av partiledersympatier til at det spiller en stor rolle. En av ti som bytter parti i Sverige oppgir at de har byttet parti på grunn av partilederen, men man stemmer som hovedregel på et parti ikke på en partileder. Mange velgere stemmer på et parti til tross for snarere enn på grunn av partilederen, forteller Oscarsson.

Protestvelgerne

– I Norge har man sett at en gruppe velgere, som man kan kalle protestvelgere, vandrer mellom partier som til dels står langt fra hverandre. Frp-FNB-SP-R. Tilsynelatende ikke ideologiske. Minst 10-15 % av velgerne. Det virker som dette er et mindre fenomen i Sverige?

– I Sverige har SD (Sverigedemokraterna) plukket opp nesten alle i denne gruppen. Lavutdannede, mennesker som ikke stoler på politikerne, mistro til samfunnsinstitusjoner og medier, forskere etc. Om SD skulle komme i posisjon og inngå i et regjeringsgrunnlag, kan dette forandre seg. Men på lokalt nivå, som f.eks. i Gøteborg, er det flere lokale partier som tar del i denne gruppen velgere.

På spørsmål om hvor mye sosiale medier, såkalte nye eller alternative medier, tenketanker, influencere, podcaster etc. påvirker velgerne, svarer Oscarsson følgende:

– Vi vet mye om hvilke mediekanaler velgerne følger. Det er ikke så mange som følger Twitter under valgkampen. Og de nye alternative mediene er små. De når gjerne små grupper av velgere. Men det er et mer splittet medielandskap, der velgerne kan ta inn informasjon fra mange ulike kilder. Noen som velgerne mener er pålitelige, og noen man anser som upålitelige. Om man konsumerer nyheter og politisk informasjon, tenderer man til å følge mange ulike aktører.

Tech-giganter

I USA har man sett at tech-giganter har påvirket valget, som da Twitter kansellerte New York Posts avsløringer om Hunter Bidens skandaler, eller da Facebook-sjef Mark Zuckerberg blandet seg økonomisk inn i valgkampen.

– Tror du vi kan være sikre på at tech-giganter ikke vil forsøke å påvirke valget, slik vi så i siste presidentvalg i USA?

– Medielandskapet og menneskers nyhetsvaner ser veldig annerledes ut i USA enn i Sverige og Norden. Vi er et avislesende folk, og konsumerer mye mer nyheter enn det gjennomsnittsamerikanerne gjør. Det er vanskelig å sammenligne og dra konklusjoner. USA er en annen planet. Vi er veldig fascinerte av USA og hva som hender der. Land som Norge, Sverige, Nederland og Danmark som har mange partier, og vi har mange store etablerte medier som vil holde orden på dette, svarer Oscarsson.

– Apropos USA, som du nevner i boken. Det pågår jo en kulturkrig, og en veldig skarp retorikk i lys av dette. Det er også en skarpere retorikk særlig fra venstresiden i Sverige. Man snakker om opposisjonen som en «blåbrun blokk» etc. Går Europa og Sverige samme retning som USA? Blir det en skitnere valgkamp i Sverige?

– Nei, det tror jeg ikke. Man har trodd dette om alle valgkamper; at det blir den skitneste. Men det er en økt polarisering, og mer følelser i politikken. Og nye konfliktlinjer, som handler om kultur og kulturelle vurderinger, flerkultur, migrasjon osv. Det er vanskelig å se en utvikling som i USA, der demokrater og republikanere knapt kan ha slektsmiddag til sammen, bosetter seg i ulike områder etc. Flerpartisystemet har mye sterkere forutsetninger for å håndtere den ideologiske polariseringen. Det har alltid vært polarisering i svensk politikk, men 1/3 av velgerne står i midten, hverken til høyre eller venstre.

Kampen mot sperregrensen

Kampen om sperregrensen kan avgjøre hvilke av de to blokkene som får majoritet i Sveriges Riksdag. Det gjelder først og fremst Liberalerna (L) og Miljøpartiet (MP).

– Du skriver at nærmere 1/5 av stemmene er støttestemmer. Det virker mye. Blir det like mye i år, tror du, og hvilken blokk tjener mest på dette?

– Vanskelig å svare på. MP behøver støttestemmer for å komme inn i Riksdagen. Det avhenger av støttestemmer fra Socialdemokraterna. L må også ha flere stemmer. Det her vil trolig avgjøre valget. Jeg tror alle 8 partier kommer til å klare seg. I mediedekningen under valgkampen kommer alle 8 partiene til å vises mer i debatter og utspørringer osv. Det vil kunne være nok støttestemmer til å få inn begge partier.

Venstrevridde, grønne journalister

– Apropos MP og mediene. Målinger har vist at MP har stor sympati blant journalister. I en undersøkelse for noen år siden kom det frem at rundt 40% i public service stemmer MP. Under mine år i Sverige kan jeg ikke huske at MP har fått et eneste kritisk spørsmål fra public service. Hva er din kommentar til dette?

– Man kan se på yrkesgruppe etter yrkesgruppe og de vil avvike. At gruppen journalister står lengre til venstre enn den øvrige befolkningen er velkjent. Det beror på at disse ofte er storbymennesker, høyutdannede og visse typer av mennesker søker seg til journalistutdannelse, og disse har ofte politisk røde eller grønne sympatier.

Men på spørsmål om dette påvirker journalistenes yrkesutøvelse, er det slik at studier om dette har vist at ulike partier har vært begunstiget i ulike valgkamper. Det er ikke normalt de samme partier som drar fordeler hele tiden. Om det spiller en rolle at mange journalister stemmer rødgrønt, svarer jeg nei. Det er i stor grad et narrativ som drives fra høyresiden når det gjelder tillit til mediene og public service. Hva skal man gjøre med det, skal man ideologisk kvotere inn journalister i medieredaksjoner? Det høres ikke bra ut.

– Det svenske valgsystemet versus det norske. Er det svenske gunstigere i totalitet i forhold til Norge og andre sammenlignbare land?

– Vanskelig å si. Men de fleste elsker jo sine egne lands system. Det proporsjonale valgsystemet har mange store fordeler. Stemmene veier like tungt uavhengig av hvor man bor i Sverige. I motsetning til Norge, der Oslostemmer veier mindre enn Lofoten-stemmer. Jeg tenker ikke at det er mer demokratisk. «Spredbygden» får litt mer representasjon i Norge.

