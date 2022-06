annonse

Inflasjon ser ut til å bli den største bekymringen for amerikanerne foran mellomvalget i oktober.

Informasjonen kommer frem i en meningsmåling utgitt av meningsmålingsfirmaet Rasmussen Reports torsdag, som tok for seg en rekke problemer som USA står overfor. Inflasjonen toppet listen, ettersom 91 prosent av respondentene opplyser å være bekymret for stadig høyere priser. Tallet innebærer et hopp på tre prosentpoeng fra de 87 prosentene som opplyste det samme forrige måned.

Prisstigningen i USA nådde det høyeste nivået på hele fire tiår på 8,557 prosent i mars, men gikk noe ned i april – til 8,3 prosent. Økonomer hadde ventet at inflasjonen skulle tikke ned til 8,2 prosent i mai. Dette er den tolvte måneden på rad med inflasjon over 5 prosent i USA.

Eksklusive mat og energi var prisene opp seks prosent sammenlignet med for ett år siden, høyere enn de 5,9 prosentene som var forventet. På månedsbasis steg prisene med 0,6 prosent, som matchet forrige måneds nivå og over forventningene om en nedgang på 0,5 prosent.

Blant de 91 prosentene som sa at de er bekymret for inflasjon, er 69 prosent «veldig» bekymret. Det ser ut til å være en tverrpolitisk enighet over bekymringen, ettersom 97 prosent av republikanerne, 90 prosent av demokratene og 88 prosent av uavhengige velgere opplyser å være engstelige for utviklingen.

På samme måte er hele 89 prosent av amerikanerne ekstremt bekymret for økonomien. Av disse er 69 prosent «veldig» bekymret. Også her er det tverrpolitisk enighet, ettersom 96 prosent av republikanerne, 85 prosent av demokratene og 87 prosent av uavhengige velgere deler bekymringen.

Amerikanerne er imidlertid også bekymret for en rekke andre spørsmål, inkludert voldelig kriminalitet (88 prosent), klimaendringer (64 prosent), ulovlig innvandring (66 prosent) og forebygging av valgjuks (75 prosent).

