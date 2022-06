annonse

Ikke-valgte dommere i andre land dikterer britisk politikk, mener konservative britiske kommentatorer.

«Kanskje du støtter [Boris Johnsons] rwandiske flyktningpolitikk, eller kanskje du avskyr den. Men hans regjerings sentrale løfte var at slike viktige beslutninger skulle tas i Storbritannia, med stemmeurnen som avgjørende autoritet. Den europeiske menneskerettsdomstols beslutning om i realiteten å blokkere regjeringen fra å sende flyktninger til Rwanda, symboliserer den moralske og praktiske implosjonen av hans prosjekt», skriver Allister Heath i en kommentar i The Telegraph.

Ikke bærekraftig



Patrick O’Flynn skriver i en annen kommentar i samme avis at det var helt nødvendig å endre Storbritannias asylpolitikk fordi den ikke var bærekraftig:

«I 2018 var det 299 uregelmessige migranter som krysset [Den engelske kanal] i små båter, i 2019 var det 1 843, i 2020 var det 8 466, i 2021 var det 28 526 og nå er vi på vei mot over 60 000 i år. I går ankom sågar flere hundre til mens ingen dro med innenriksdepartementets første charterflyvning.

Akkurat nå er mer enn 35 000 hotellrom booket av Justis- og beredskapsdepartementet til en kostnad for skattebetalerne av 5 millioner pund per dag – eller 1,8 millioner pund per år – for å innlosjere den enorme tilstrømningen. Med tiden vil de fleste ankommende bli tildelt statsfinansierte boliger som derfor ikke er tilgjengelige for en million britiske borgere som står på venteliste for å få sosialbolig».

Begge kommentatorene er enige om at Boris Johnson har mistet troverdighet når ikke-valgte dommere i andre land kan diktere britisk politikk.

Britene bestemmer ikke

Johnson ble valgt for å «ta tilbake kontrollen, gi en stemme til den kulturelt konservative majoritet og ta makten fra eksperter» men har vist seg «latterlig ineffektiv», mener Heath. «Britisk høyesterett var enige om at det ikke fantes noen grunn til at flyet ikke kunne ta av, men så feide dommerne i Strasbourg inn og minnet om at det ikke er Storbritannia som bestemmer».

O’Flynn kaller Johnson «politisk ubrukelig». Velgerne som «trodde at britiske regjeringer ikke lenger behøvde å bøye seg for europeiske domstoler, vil utvilsomt føle seg dypt desillusjonert over at … vi fortsatt aksepterer Den europeiske menneskerettsdomstolens jurisdiksjon. … I går … utstedte den i realiteten on-the-day rettslige pålegg for å omstøte britiske domstolers kjennelse. Dette tapet av britisk suverenitet til fordel for ikke-valgt kontinental makt er nøyaktig hva Brexit-debatten skulle adressere», skriver han.

– Anti-demokratiske aktivister

Heath utbasunerer at Storbritannia til tross for Brexit er «underordnet en bestående venstrepolitisk lederklasse».

Han påpeker at det er fullt mulig å ha menneskerettigheter uten å være medlem av Den europeiske menneskerettsdomstolen (ECHR). «Ingen av de ikke-europeiske liberale demokratiene er medlemmer, og likevel beskytter de menneskerettighetene», skriver han.

Videre hevder Heath at ECHR, som opprinnelig ble foreslått av Churchill for å verne rettigheter og demokrati i Europa etter de grusomme erfaringene med fascisme, folkemord og Andre verdenskrig, gav mening i datidens kontekst, men at Churchill «ikke innså hvordan et velmenende dokument ville bli brukt som våpen av en ny generasjon anti-demokratiske venstreorienterte aktivister».

Nasjonal selvråderett

Han mener at Storbritannia i likhet med USA, Canada og Australia heller burde ha vernet om menneskers rettigheter gjennom egen nasjonal lovgivning, og viser til at England har gjort det opp igjennom sin historie med Magna Carta i 1215, Habeas Corpus i 1679 og Bill of Rights i 1689, noe som har skapt et rettsvesen som har vært «enormt effektivt i å beskytte individets rettigheter mot den utøvende makt. Sammenlignet med nesten alle andre, var vi en suksesshistorie hva menneskerettigheter angår», poengterer han.

Heath erkjenner at det britiske rettsvesenet naturligvis kan bli bedre til å beskytte menneskerettighetene, men at dette kan gjøres med innenriks lovgivning uten at Storbritannia trenger å underlegge seg overnasjonal jurisdiksjon.

«Innen 1980-årene hadde venstresiden blitt besatt av idéen om å innvilge ECHRs dommere mer makt over en stadig bredere forståelse av menneskerettigheter. De ville bygge en internasjonal klasse av teknokrater som ikke behøvde å stå til ansvar overfor nasjonen og tradisjonene fra common law, og elsket Strasbourg-domstolens aktivistiske natur. Ved å innlemme ECHR i britisk lov gjennom The Human Rights Act i 1998, bidro Blair til å sementere dette kulturelle kuppet», tordner Heath.

Ny asylpolitikk er nødvendig

O’Flynn mener at Storbritannia trenger en britisk Bill of Rights som kan erstatte Tony Blairs Human Rights Act, og at de i tillegg må trekke seg ut av ECHR og sannsynligvis også den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som domstolen tolker.

«Utdaterte og ikke bærekraftige internasjonale flyktningkonvensjoner som ble utarbeidet før masseinnvandringens tid, må også skrotes. En ny lov for å avskaffe enhver mulighet til å søke asyl innenfra Storbritannia – der bare de som søker fra utpekte flyktningleirer i utlandet er berettiget til å bli vurdert for gjenbosetting – er også på høy tid», konkluderer O’Flynn.

