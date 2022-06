annonse

annonse

Det er første gang er Oslos miljøpris blir delt ut med en egen seremoni i Oslo Rådhus.

«Årets grønne innbygger», Heidi Røneid fikk prisen for sin innsats for plantebasert og miljøvennlig mat. Hun har inspirert flere tusen i Oslo til å spise grønnere.

– Det Heidi Røneid har fått til for mer plantebasert og miljøvennlig mat har inspirert flere tusen i Oslo til å spise grønnere. Hun er virkelig et grønt forbilde! sier byråd for miljø- og samferdsel, Sirin Stav fra MDG.

annonse

Les også: Bymiljøetaten i Oslo vil ikke ha bagasje på sykkelhotellet – kun sykkelen

Oslo kommune ønsker med miljøprisen å profilere innbyggere, selskaper og organisasjoner som gjør noe for oslomiljøet. Den skal belønne nytenkning og innsats i miljøarbeidet og være et godt eksempel for andre.

Vanlige folk kan nominerer kandidater, men vinnerne kåres av en oppnevnt jury.

annonse

Les også: Miljøorganisasjoner krever lovendringer: – Klima kommer i andre rekke

Heidi Røneid er ildsjelen bak Oslo Vegetarfestival som hun startet for tolv år siden. Fortsatt bruker Røneid fritiden sin på å arrangere festivalen. Meningen er å inspirere til å spise mer plantebasert mat gjennom boder med smaksprøver, kokkekurs, foredrag og debatter.

Hun har også etablert konferansen FutureFoods for å øke mengden plantebasert mat i matbransjen. Heidi Røneid er også med i NRKs serie Villdyrhjerte, der hun redder og pleier skadede duer på sitt eget kjøkken, som en del av sin frivillige innsats i Fugleadvokatene. Det er en forening som driver med redning og rehabilitering av byfugler samt informasjon- og holdningsarbeid.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474