Kirkens Nødhjelp-sjef Dagfinn Høybråten hevder at Norge fremstår som ganske grådige.

Han roser SV, men reagerer på at utviklingsbudsjettet ikke fikk tilbakeført flere midler.

– Norsk bistand burde økes, ikke bli redusert, sier han til Vårt Land.

I mai sa han til Vårt Land at han «skjems over Norge» da det ble kjent at regjeringen planla å omdisponere fire bistandsmilliarder. Høybråten er glad for at SV har tilbakeført midler, men skulle gjerne sett en økning i bistandsbudsjettet.

I Stortinget kunne SVs Kari Elisabeth Kaski fortelle at kuttet på fire milliarder kroner i bistandsbudsjettet som ble presentert av Støre-regjeringen, er reversert noe. 2,5 milliarder som skulle brukes på Ukraina-flyktninger er tilbakeført til bistandsbudsjettet.

Grådig på skattebetalernes penger

Men ikke alle er enige i Dagfinn Høybråtens utsagn om at Norge er grådig.

– Den som er grådig her er Dagfinn Høybråten som ønsker enda mer av skattebetalernes penger, sier Frps stortingsrepresentant Erlend Wiborg til Resett.

Ifølge ham er det godt dokumentert at bistanden norske skattebetalere har gitt ikke har gitt ønskelige resultater for verdens fattige, tvert imot. Wiborg sier at bistanden har bidratt til at diktatorer har kunne holde seg ved makten gjennom å undertrykke sin egen befolkning, mens de beriker seg selv. I tillegg påpeker han et Norge også har mange uløste oppgaver i vårt eget land og flere sliter betydelig økonomisk i Norge.

– Høybråten bryr seg dessverre fint lite om norske minstepensjonister og andre med svak økonomi i Norge.

Norge er en av verdens mest generøse bistandsytere. I 2021 ga Norge rekordhøye 40,1 milliarder kroner i bistand.

