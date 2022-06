annonse

Storbritannia begynner å sende migranter til det afrikanske landet Rwanda. Det har møtt høylytte protester fra organisasjoner som jobber for innvandring.

En av aktivistene som bistår de vordende Rwanda-farerne, Clare Moseley fra gruppa Care4Calais, sier ifølge Klassekampen til The Observer at hun har hørt historier som kan «gi deg mareritt». «Historier om kriger, kamper, pine og overgrep. Det er dypt sjokkerende at Storbritannia kan utsette disse ofrene for ytterligere traumer», sier Moseley. Hun mener «følelsesløsheten» bak deporteringen av torturofre er oppsiktsvekkende.

«Vær ikke i tvil om lidelsene dette skaper. Folk prøver å ta livet sitt i forvaringssentre. Vi er i et veldig mørkt territorium», påstår hun.

Ekstrem retorikk

– Dette er så absurde påstander at jeg knapt vet hva jeg skal si. Dessverre bruker enkelte slik ekstrem retorikk da de ønsker å selv fremstå som «snille og gode», mens de som har andre forslag til løsninger er «slemme og onde», sier Frps innvandringspolitiske talsperson Erlend Wiborg til Resett.

Han mener at dette, som han kaller godhetsposering, har ført til at nesten 20 000 mennesker har druknet i sin ferd over Middelhavet. Han mener også at det har sørget for at Norge ikke får hjulpet de som reelt har behov for beskyttelse, mens norske skattebetalere får en milliardregning for velferdsmigranter.

– Jeg tror nok også at enkelte organisasjoner er redde for at deres eksistens blir borte hvis en får endret asyl og innvandringspolitikken til Europa, da tyr de til ekstrem retorikk.

