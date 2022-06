annonse

Hun skal en dag bli Norges dronning.

Enn så lenge er prinsesse Ingrid Alexandra nummer to i arverekken til den norske tronen, og har fortsatt god tid til å ta utdanning og finne seg livsledsager.

I går kveld ble prinsessens myndighetsdag feiret med brask og bram på Det kongelige slott. Der fikk Ingrid Alexandra råd fra besteforeldre og foreldrene.

– Du kan alltid søke råd og støtte hos alle oss som rundt deg. Det kommer ikke an på hvordan man har det, men hvordan man tar det. Det sa min mor. Disse ordene ønsker jeg å bringe videre til deg, het det i farmor dronning Sonjas tale.

– Hold fast på den du er, Ingrid. Våg å tenke nytt og åpent; å gjøre ting på din egen måte. Og husk at det ikke er noe mål i seg selv å være perfekt.

– Du har alle forutsetninger for å ta kloke valg og få et liv som blir godt både for deg, dine nærmeste og dem du en dag skal være dronning for.

Deretter fulgte farfar kong Harald opp. Han understreker viktigheten av å være leken og nyte tiden som ungdom, og viste til at han selv «selv leker best på sjøen» – monarken er som kjent en habil seiler og verdensmester i 1987.

Endelig var det kronprins Haakon Magnus’ tur.

– Jeg har vært i en tilsvarende situasjon som du er i nå, og møter en atten år gammel versjon av meg litt i døra. Som forberedelser for det du skulle gjennom, så vi på videoer av da jeg var atten år gammel i 1991, sa Haakon Magnus.

– Det begynner, tro det eller ei, å bli noen år siden. Jeg var en alvorlig ung mann som tenkte en del, sier kronprinsen til latter fra gjestene.

Haakon Magnus kunne avsløre at Ingrid Alexandra skal ha begynt å le fordi faren fremstod som veldig seriøs på klippene fra nittiårene.

– Både pappa og jeg er opptatt av at du skal få lov til å gjøre feil. Det er en del av å bli voksen. Det er viktig å finne sin egen vei. Det er viktig at du føler du er god nok, nøyaktig slik som du er, sa kronprinsesse Mette Marit av Norge.

Det er ikke alltid lett å ta innover seg det som ligger på dine skuldre. Som pappa sier, vil jeg også at du skal vite at det ligger en stor frihet i din skjebne.

Til slutt vanket det noen ord fra mormor Marit Tjessem, gjengitt på video av TV 2. Det ble en nær og personlig tale.

– Kjære Ingrid, gratulerer med dagen. Tenk at du er blitt atten år. Jeg er så stolt over å være mormoren din og så glad og takknemlig for at jeg får følge deg så tett gjennom livet ditt så langt, innledet Tjessem.

– Jeg skal aldri glemme første gang jeg så deg, du var en skjønn liten baby. Nå er du blitt en vakker tenåring.

