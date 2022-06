annonse

annonse

Da er Pride på trappene. Det er en spesielt viktig markering i år, i og med at det er 50 år siden man formelt sett avkriminaliserte seksuelle handlinger mellom to menn.

50 år er lenge. Et halvt århundre er det jo. Men det er jo faktisk sånn at mange i min generasjon har foreldre som levde i Norge på den tiden. Våre foreldre levde faktisk i et land der offentlige myndigheter satte seg opp som moralsk dommer over folks seksualitet, og formelt sett forbød frivillige voksne å ha sex. Det er altså ikke så lenge siden at selv Norge var et land vi ikke ville likt å sammenligne oss med i dag. Derfor er Pride i år ganske spesielt.

Jeg vet at det er noen der ute som virkelig hater Pride. Jeg har selv gått fra å være litt skeptisk, og særdeles kritisk til nakenhet og seksualisering, til å omfavne Pride, men da på min egen måte.

annonse

Det kan være gode grunner til å kritisere noe av fremtoningen enkelte har under Pride. At det kan bli for mye nakenhet og slikt. Og dersom man skal henvende seg til barn under en viss alder, for eksempel i skolen, så er det naturligvis ikke greit med seksualisering. Barn må få være barn. Å lære om aksept av at folk er forskjellige, og at det er greit å være annerledes enn det som er mest vanlig, kan man fint gjøre uten å snakke om seksuelle ting.

Jeg synes fortsatt at det går for langt når man går i Pride-parade med lakk, lær og sexleketøy midt på lyse dagen, foran barn og hele Oslo. Faktisk vil jeg si at de som bruker Pride på denne typen ekshibisjonisme er respektløse med tanke på det vi faktisk bør snakke om under Pride; at det fortsatt er land i verden der homofile utsettes for grov forfølgelse, og at homohets og sosial kontroll fortsatt ødelegger livene til mange homofile i noen miljøer her i Norge.

Les også: Hvorfor konservatisme?

annonse

Ikke likhetstegn mellom FRI og Pride

Det blir helt feil å sette likhetstegn mellom Pride og venstreradikalisme. Foreningen FRI organiserer kanskje Oslo Pride, men det betyr ikke at de har enerett på å definere hva som er Pride. Ved å sette likhetstegn, så har man allerede gitt opp kampen for egne meninger, på en viktig arena.

Det hadde vært helt på trynet dersom hele høyresiden hadde overlatt Pride til venstresiden. Pride har fått en plass i folks bevissthet. Pride i seg selv handler ikke om nakenhet, overseksualisert adferd og prakking av seksualitet på barn. Det har blitt for mye fokus på dette. Men Pride handler om å feire at det er lov å være annerledes, og at annerledeshet i ulike former ikke skal møtes med undertrykkelse igjen. Dette er det grunnleggende ved Pride. Og det bør jo særlig den frihetsorienterte høyresiden feire.

Høyresiden bør ta Pride til seg, fylle Pride med eget frihetsbudskap, og feire individuell frihet med verdighet. De aller, aller fleste av oss er helt enige i at ingen har noe som helst med hva frivillige voksne gjør mellom husets fire vegger. Og det er faktisk ikke lenge siden at folk i Norge formelt faktisk fikk denne friheten. Det står bare 50 år mellom oss og et samfunn der selve loven var diskriminerende for homofile menn i Norge.

Ingen er frie før alle er frie

Og fortsatt i dag, så finnes det miljøer i Norge der det å være åpent homofil ikke er mulig uten å bli utsatt for negativ sosial kontroll og sosial utstøtelse. Vi ser det i enkelte kristne miljøer, og innen muslimske trossamfunn. Her er det behov for Pride. Og den frihetsorienterte høyresiden bør bidra til det.

Jeg feirer ikke Pride på grunn av min bakgrunn. Jeg ser jo ikke på meg selv som skeiv. Men jeg feirer Pride i år, fordi jeg er samfunnsengasjert. Fordi personlig frihet betyr mye for meg. Fordi jeg ønsker at alle i Norge, og helst også i verden, skal ha den samme friheten som de fleste nordmenn har i dag, til å leve ut sine liv, og elske den man vil (såfremt vedkommende er voksen og frivillig).

Derfor er Pride bra. Og derfor bør høyresiden i større grad ta eierskap. Å overlate en sånn markering til venstreradikalere, det er å resignere og avfinne seg med tap.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474