Han mener at islamofobi og antisemittisme har en rekke påfallende likhetstrekk.

– Oppfatningen av islam som uforanderlig og bestemmende for muslimers væremåte, gjør det å være muslim til noe likt det å tilhøre en rase. Dette kalles rasialisering, skriver forsker Lars Gule i Klassekampen, og sier sin mening om SIAN:

– Konklusjonen er at muslimer ikke kan behandles som likeverdige borgere. Deres menneskerettigheter, særlig religionsfriheten, kan og må innskrenkes. Sian vil hindre muslimer adgang til landet eller deportere dem.

Gule sier at Sians «religionskritikk» på lignende vis er pakket inn i fremmedfiendtlighet. Men forestillinger om at islam og muslimer ødelegger samfunnene de kommer i kontakt med og at det foreligger muslimske planer om verdensherredømme, mener han er lett å finne i retorikken.

– Antisemittiske oppfatninger er i tilbakegang i den norske befolkningen. Islamofobien synes derimot å øke. På grunn av sammenfallet i tankestruktur, og empiriske undersøkelser av sammenhengene, er det grunn til å frykte at økende islamofobi kan svekke kampen mot antisemittismen, skriver han, og legger til:

– Derfor må kamp mot islamofobi være kamp mot all rasisme. Og vi må klare å skille mellom religionskritikk av dogmer og praksiser, og antisemittisme og islamofobi.

5. mai ville Lars Gule ha riksadvokaten på banen i kampen mot SIAN.

– SIANs markeringer kjennetegnes av virkemidler som forsterker det hatefulle og rasistiske budskapet som systematisk spres. Virkemidlene omfatter blant annet høyttaleranlegg, løpesedler og brenning av Koranen, skrev han i Utrop.

12. mai ville Lars Gule at politiet skulle etterforske SIAN. Han hevdet at de er rasister.

– Det er ingen tvil om at aktivistene i Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) har et bestemt motiv, en hensikt med sin koranbrenning. Det handler om å såre, støte og provosere samtidig som man avleverer hatefulle, diskriminerende og rasistiske ytringer. Slik sett er det liten tvil om at koranbrenningen fungerer som en forsterker i spredningen av de rasistiske ytringene, skriver han i Klassekampen.

