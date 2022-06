annonse

annonse

Kinas nye hangarskip Type-003, kalt Fujian, ble sjøsatt 17. juni ved Shanghais Jiangnan skipsverft.

På Defence-blog omtales Fujian som «det største og mest kapable hangarskipet i den kinesiske marinens (PLAN) flåte til dags dato».

Type 003 hangarskip det første av flere andregenerasjons kinesiske hangarskip som skal tas i bruk av PLAN.

annonse

Ifølge Naval News er Type-003 sammenlignbar i størrelse med den amerikanske marinens Nimitz- og Ford-klasse hangarskip. Designen er på mange måter lik, men samtidig er Type 003 en videreutvikling av de to første hangarskipene til PLAN, som er basert på sovjetisk teknologi.

Det nye hangarskipet forventes å bruke integrert elektrisk fremdrift (IEP) og elektromagnetiske katapulter, mens tidligere kinesiske hangarskip har vært konvensjonelt drevne med hoppbakkbaserte lettingssystemer for fly.

Congratulation: In Shanghai, the Type 003 aircraft carrier was launched! 🥳🥂🍾

More hopefully soon.

(Image via @航空物语 from Weibo) pic.twitter.com/6kYDiXevVy

— @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) June 17, 2022