Elleve år etter 22. juli 2011, hvor 77 mennesker mistet livet, står minnestedet endelig ferdig.

Monumentet viser 77 søyler støpt i bronse som slynger seg frem mot Utøykaia på landsiden overfor Utøya i Tyrifjorden.

Statsminister Jonas Gahr Støre kaller minnestedet verdig og symboltungt. Andre gjester under dagens åpning var kronprins Haakon Magnus, stortingspresident Masud Garakani (Ap), tidligere statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og tidligere statsminister Erna Solberg (H) samt utenriksministeren og en rekke statsråder.

– Vi som nasjon trenger et minnested. Et sted som for alltid kan minne oss om alle de vi mistet. Et sted der våre barn og barnebarn kan lære om hva som skjedde, om konsekvensene av høyreekstremisme og hat, sa Støre.

NTB skriver at åpningen foregikk i stekende sol og sommervær, i sterk kontrast til den regntunge og grå julidagen for snart elleve år siden. Her følger et knippe uttalelser fra dagens høytidelighet på Utøykaia.

Jens Stoltenberg:

– Det var et angrep på demokratiet vårt. Dette minnesmerket handler både om de menneskene som ble drept, men også det politiske budskapet: at vi må aldri glemme, aldri tie. Vi må gjøre alt vi kan for at det ikke skal skje igjen.

Astrid Hoem, AUF-leder:

– Det tok 11 år før landet vårt fikk et felles minnested. I elleve år har mennesker kjørt forbi her, kikket gjennom bilvinduet sitt og tenkt på det som skjedde. Nå blir alle invitert til å stoppe et øyeblikk. Besøke kaia for å minnes, for å gråte og så for å kjempe for fellesskapet, toleransen og mangfoldet.

Tonje Brenna, kunnskapsminister (Ap):

– Det er veldig sterkt, både fordi det er blitt et veldig fint sted, men også fordi minnestedet viser så tydelig fram hvor mange som ble drept.

– Det er et sted hvor man kan ta med matpakka og diskutere alt livet har å by på og starte noen gode samtaler.

Overlevende, etterlatte, frivillige og hjelpemannskaper var også invitert til åpningen. Artistene Daniel Kvammen og Eva Weel Skram stod for musikalske innslag.

Ute i fjorden var flere lokale beboere på plass i båtene sine.

Kilde: NTB

