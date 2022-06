annonse

Lars-Jørgen Salvesen sparte ikke på kruttet da Strømsgodset ble slått 1-5 av Sarpsborg i Eliteserien lørdag. Det var Godsets første tap på sju kamper.

Strømsgodset kom fra fire seire og to uavgjort etter 0-5-tapet for Sandefjord 23. april. Det mot blant annet Viking (to kamper), Bodø/Glimt og Rosenborg. Laget var Drammen hadde lite å stille opp med mot et heltent Sarpsborg, spesielt i 1. omgang.

– Vi kommer skjevt ut. Vi kommer oss litt inn i det. Det er ikke en god kamp, men det er ikke helt bekmørkt heller, sa Godset-kaptein Gustav Valsvik til Discovery.

Sarpsborg slo tilbake med 5-0 over Jerv etter to strake 1-2-tap og fulgte opp etter et par uker med landslagspause.

– Det var helt jævlig. Det så ut som vi var på ferie alle mann. Vi må levere bedre enn dette, sa Strømsgodsets Lars-Jørgen Salvesen i pausen.

Da hadde østfoldingene herjet med ham og lagkameratene. Fem av målene kom i kampens første omgang. Guillermo Molins, Tobias Heintz og Anton Salétros’ to straffescoringer ble til 4-0 før Ole Enersen kunne redusere til 1-4 på overtid.

Heintz scoret det eneste målet i annen omgang.

Gåsehud

– Det var deilig. Jeg får litt gåsehudfølelse hver gang jeg scorer her på stadion. De har vært Eliteseriens formlag nummer én før avbrekket, så det er en sterk prestasjon, sa Heintz etter kampen.

Med seieren er Sarpsborg bare poenget bak Strømsgodset på fjerdeplass. Godset tar imot Lillestrøm hjemme i neste kamp, mens Sarpsborg møter HamKam borte.

Guillermo Molins sendte hjemmelaget i føringen da han videresendte Bjørn Inge Utviks heading i mål etter 13 minutter.

Scoringen kom etter at hjemmelaget utnyttet en kort corner.

Fire minutter senere var Molins servitør da han spilte fri Tobias Heintz. Han hadde få problemer med å sette ballen forbi Godset-keeper Viljar Myhra. Det var hans fjerde scoring denne sesongen på utlån fra svenske Häcken.

Saletros økte til 3-0 fra straffemerket. Straffen kom etter at Lars-Jørgen Salvesen handset klart inne i feltet.

Ydmykelse

Like før pause fikk først Sarpsborg sitt annet straffespark da Heintz ble felt innenfor 16 meteren. Saletros gjentok repeterte straffen selv om målvakten valgte riktig hjørne.

Tre minutter på overtiden klarte Ole Enersen å pirke inn reduseringen til 1-4 etter en omgang drammenslaget nok gjerne vil glemme fort.

Strømsgodset forbedret seg flere hakk etter hvilken, men de fikk ikke flere mål. Blant annet hadde Innbytter Fred Friday og Halldor Stenevik hadde noen gode muligheter uten å lykkes.

Heintz fullbyrdet ydmykelsen med å sette 5-1 på overtid da han lobbet ballen i mål fra kanten av sekstenmeteren da Myhra ruste ut.

