Tilbake på 2020-nivå.

Det fikk stor oppmerksomhet i desember 2020, da prisen på kryptovalutaen Bitcoin nådde milepælen på 20.000 dollar.

Prisen klatret deretter slag i slag til 30.000, 50.000 og til slutt 65.000 dollar, en rekord som ble notert november 2021.

Samtidig begynte Bitcoin å miste futten. Siden nyttår har prisen bare sunket, og er nå halvert fra 40.000 dollar siden april.

I dag falt Bitcoin under 20.000 dollar, melder NTB. Dermed er nesten to års oppgang utradert. Eksperter som NRK har snakket med, er uenige om nedgangen er en kjøpsmulighet eller starten på total kollaps for Bitcoin.

Flere norske og utenlandske finansmenn har investert i kryptovalutaen. Gjennom selskapet Seetee kjøpte Kjell Inge Røkke Bitcoin for en halv milliard kroner i fjor, mens Elon Musk-eide Tesla hamstret Bitcoin for 15 milliarder kroner.

Langt større medfart har likevel andre, mindre kryptovalutaer fått. For eksempel har Terra/Luna mistet over 99 prosent av sin verdi, mens Dogecoin handles for fem amerikanske cent, en nedgang fra all-time high på 60 cent.

