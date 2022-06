annonse

MDG har mislyktes totalt med sin politikk for å redusere biltrafikken, mener Venstres Marit Kristine Vea.

– Dette blir for dumt, svarer miljøbyråd fra MDG, Sirin Stavs i Dagsavisen.

Men Venstre-politikeren reagerte på uttalelse fra MDGs nestleder Arild Hermstad i Dagsavisen nylig. Klimautslippene fra veitrafikken økte med 3,8 prosent fra 2020 til 2021, på grunn av mer bilkjøring. Han kalte det en flause, og at sa det var utrolig pinlig.

– Selv om jeg er enig med Hermstad i at regjeringen må gjøre mer for å kutte biltrafikken nasjonalt, er det absurd at han ikke tar innover seg at den økte biltrafikken i Oslo er MDG sitt ansvar, svarer Vea.

– Jeg er så lei av dette

– Vi ønsker på ingen måte å fjerne bilene, sier Cecilie Lyngby til Resett.

Lyngby sitter i Oslo bystyre for Folkets parti FNB. Hun sier at de er imot enhver bomfinansiering av offentlige veier. Bygging og vedlikehold av vei skal finansieres ved offentlige bevilgninger og ikke ved brukerbetalinger som bompenger eller veiprising.

Folkets parti FNB ønsker bilene velkomne, alle type biler.

– Hadde vi bestemt hadde vi fjernet bompenger og tatt tilbake 5000 parkeringsplasser som nå de rødgrønne har fjernet.

Hun hevder dette er en villedende politikk hvor bilistene får skylden for det meste samtidig som de rødgrønne ønsker pengene fra bilistene velkommen. Hver gang noe mangler penger flås bilistene, de betaler for kollektiv, sykkelfelt og ulike symbolprosjekter.

– Bilene har aldri vært renere og ønsker de å fjerne svevestøv er det bare å vaske veiene oftere slik andre land gjør, sier Lyngby, og forteller sin oppriktige mening:

– Jeg er så lei av dette hatet mot bilene.

