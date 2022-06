annonse

Den britiske OL-vinneren i friidrett Kelly Holmes kunngjorde søndag at hun er homofil. 52-åringen sier hun har holdt egen legning skjult i 34 år.

Holmes, som vant OL-gull på både 800 og 1500 meter i Aten i 2004, snakker om hemmeligheten for første gang med offentligheten it et intervju avisen Sunday Mirror, gjengitt av NTB.

– Jeg trengte å gjøre dette nå, for meg selv. Det var min avgjørelse. Jeg er nervøs for å si det. Jeg føler at jeg kommer til å eksplodere av spenning, sier Holmes til avisen.

– Noen ganger gråter jeg av lettelse. I det øyeblikket dette kommer ut, blir jeg egentlig kvitt den frykten, fortsetter hun.

52-åringen har slitt med mentale utfordringer som følge av at hun har holdt egen legning skjult. Hun måtte også hemmeligholde flere forhold til kvinner i perioden hun tjenestegjorde i den britiske marinen.

Fram til 2000 var det ulovlig for homofile, lesbiske og biseksuelle å tjenestegjøre i det britiske forsvaret. Holmes var redd hun kunne bli straffet i etterkant for å ha brutt bestemmelsen.

