Hvis du har vondt i halsen nå, så er det ikke usannsynlig at du har fått den nye omikronvarianten BA.5. Hundretusener kan bli smittet i sommer.

De to røde strekene på hjemmetesten taler sitt tydelige språk.

Bare noen måneder etter vinterens store omikronbølge er koronaviruset tilbake i Norge. Og denne gangen er det spesielt BA.5-varianten som vokser – en ny undervariant av omikron som ble oppdaget i Sør-Afrika i februar.

Vi har allerede hatt BA.1 og BA.2 på besøk. De to første omikronvariantene gjorde trolig tre–fire millioner nordmenn syke, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Nå tror ekspertene at BA.5 vil bli dominerende i Norge i løpet av bare noen uker.

– Vi venter nok en liten bølge, sier FHIs smittevernguru Preben Aavitsland.

– Men vi tror ikke den blir like stor som i februar–april. Det betyr at det er noen hundre tusen nordmenn som vil bli smittet, noen for andre gang.

Neppe mer alvorlig

Aavitsland forklarer smittespredningen med at immuniteten i befolkningen har tapt seg.

Samtidig sprer BA.5 seg lettere fordi den i større grad kan smitte folk som er vaksinert eller har vært smittet før. Men den nye varianten ser foreløpig ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom.

– Det kan se ut til at BA.5-smitte gir litt symptomer hos noen flere enn det BA.2 gjorde, men foreløpig har vi ikke holdepunkter for at risikoen for innleggelse på sykehus er større.

Nye nedstengninger ser Aavitsland ikke for seg.

– Det er svært lite sannsynlig at vi vil anbefale andre tiltak enn en fjerde vaksinedose til noen grupper. Det er sannsynlig at de over 65 år og risikogrupper vil bli anbefalt en fjerde dose på et tidspunkt.

Sykehusinnleggelsene øker

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad tror BA.5-varianten vil bli dominerende over hele Europa i sommer.

Heller ikke han mener restriksjoner er sannsynlig, utover et råd om å holde seg hjemme når man er syk – slik rådet også lyder i dag. Men det kan bli aktuelt å øke bruken av hjemmetester.

I dag vet helsemyndighetene nemlig lite om hvor mange som er smittet.

– Vi har dårlig oversikt over smitteomfanget i Norge og Europa nå, men vi ser på innleggelsestallene at smitten har tatt seg litt opp i juni, sier Nakstad til NTB.

Antall sykehusinnleggelser med covid har økt tre uker på rad og endte på 130 i forrige uke. Det er 67 prosent høyere enn to uker før, men fortsatt et godt stykke lavere enn toppen på 545 innleggelser på én uke i begynnelsen av mars.

Portugal i front

Når ekspertene prøver å lære mer om den nye varianten, ser de spesielt til Portugal, der BA.5 nå står for mer enn 80 prosent av smittetilfellene.

Smittebølgen forklares med at den nye varianten har mutasjoner som gjør at den bedre unnslipper det forsvarsverket immunsystemet har bygget opp gjennom vaksinasjon og tidligere infeksjon, spesielt hvis det er lenge siden man vaksinerte seg eller ble smittet sist.

Nakstad er likevel optimist.

– I det store bildet så vil viruset få større og større problemer med å smitte mange mennesker fordi befolkningsimmuniteten øker på bakgrunn av vaksinasjon og gjennomgått sykdom. Det gjelder også for BA.5-varianten, sier han.

Aavitsland kaller BA.5-bølgen «en del av den nye normalsituasjonen».

– Viruset vil være her alltid, fastslår han.

– Det vil smitte de fleste av oss både to, tre og fire ganger i årene framover. Vi bygger da opp stadig bedre immunitet mot alvorlig sykdom. Men smitte blir det vanskeligere å unngå.

